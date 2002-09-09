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    9 сентября 2002

    Исправление, устраняющее проблемы при установке Detonator 40.41 поверх 30.xx:

    23:04

    IDF: Intel начинает новую инициативу, призванную стимулировать разработку беспроводных мультимедийных устройств:

    21:21

    Microsoft: вышел Service Pack 1 для англоязычной Windows XP:

    20:57

    Microsoft: MS02-050, Certificate Validation Flaw Could Enable Identity Spoofing (Q328145):

    20:48

    Microsoft: патч для повышения безопасности Visual FoxPro 6.0:

    20:32

    Microsoft допускает, что Windows - ненадежна:

    20:12

    Новые версии BIOS для материнских плат Jetway:

    19:23

    Обновление драйверов для видеокарт ATI и Leadtek:

    17:02

    Новый чипсет IBM PowerPRS 64Gu:

    17:01

    Два новых сканера AstraSlim SE и AstraSlim 1200SE от UMAX:

    16:51

    1 Гбит чипы NAND флэш-памяти от Toshiba с нормами 0,13 мкм техпроцесса:

    16:40

    DRU500A и DRX500UL: новые универсальные пишущие DVD приводы от Sony:

    16:23

    Новые версии BIOS для материнских плат Supermicro:

    16:16

    Новые версии BIOS, драйверы и утилита для материнских плат EPoX:

    16:16

    Новые версии BIOS для материнских плат ACorp и Shuttle:

    16:13

    Двухпроцессорная Socket 604 платы PDPEA под Intel Xeon на чипсете Intel Placer:

    16:05

    Microsoft: выпущен русский Service Pack 3 для Windows 2000:

    15:36

    HP изготовила наноэлектронный чип памяти:

    14:47

    Пополнение линеек GRX и GRS серии ноутбуков Sony Bionote:

    14:16

    Утилиты: Фото на документы v.1.70:

    13:06

    Тайваньские компании расширяют производство CD-R:

    11:56

    Комплекты радиаторов для графических карт от Zalman:

    11:53

    Новые MP3 плееры от iRiver:

    04:59

    Новинки от Memorex:

    04:58

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