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    26 сентября 2002

    Утилиты: BackUpTime v.1.1:

    19:05

    Утилиты: Winsonar 2002 Freeware Edition v.2.01.12:

    19:03

    Интернет и сети: Advanced Administrative Tools v.5.5 Beta 2:

    19:02

    Утилиты: System Cleaner v.4.82:

    19:02

    Утилиты: My CPU v.1.13g:

    19:02

    16-мегапиксельный цифровой задник Imacon Ixpress Digital Back:

    18:53

    Интернет и сети: ReGet Deluxe v.3.2 Build 154 Beta:

    14:01

    Интернет и сети: iNetMeter v.4.11:

    14:01

    Интернет и сети: Apache HTTP Server v.2.0.42:

    14:00

    Утилиты: Daemon Tools v.3.20:

    14:00

    Русская версия Windows XP Messenger 4.7.0104:

    13:59

    Toshiba и Matsushita объединяют производство вакуумных трубок:

    12:49

    Фото дня: системная плата D845GERG2 от Intel на чипсете 845GE:

    12:03

    Сделка по продаже LCD подразделения Hynix близится к финалу Update:

    11:29

    Полноценные драйверы для ATI Radeon 9700 PRO с исправлением проблем Direct3D:

    11:04

    Небольшое исследование производительности последней версии драйверов Detonator 40.52:

    11:04

    Утилиты: NVIDIA Detonator 40.52 Coolbits Hack:

    11:03

    Интернет и сети: ZoneAlarm Plus и Free v.3.1.395:

    11:03

    Новые прошивки BIOS для материнских плат Soyo:

    11:02

    Новая бета-версия Detonator 40.52 для Windows NT:

    11:02

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    11:02

    Новая версия NOMAD Jukebox 3 от Creative:

    11:01

    Новый ATI Radeon Pack:

    11:01

    GeForce4 PowerPack! Pro/600-8X XP Golden Sample и другие новинки от Gainward:

    10:59

    Графическая карта Aeolus MX440S 8X от AOpen на чипе Geforce 4 MX440-8X:

    01:45

    Новые AMD Athlon XP 2700+ и 2800+ с FSB 333 МГц – 1 октября?:

    01:32

    FlexScan T966 – новый 21-дюймовый CRT монитор от EIZO Nanao:

    00:53

    Массовые поставки NVIDIA nForce2 намечены на начало октября:

    00:11

    Знакомьтесь: плата GA-8PE667 Ultra от Gigabyte на чипсете i845PE:

    00:08

    Графическая карта PixelView GeForce4 MX440-8X от Prolink:

    00:05

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