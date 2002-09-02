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    2 сентября 2002

    Майкрософт: Service Pack 1 для Windows XP выйдет 9 сентября:

    23:03

    Утилиты: Trojan Remover v.4.8.1:

    22:06

    Утилиты: StarEd v.4.04:

    22:05

    Интернет и сети: Alchemy Network Monitor v.4.0.3 (Updated):

    20:42

    Интернет и сети: The Bat v.1.62 Beta 4:

    20:17

    Утилиты: Winnow Cleaner v.2.1:

    17:56

    AMD и FSB 333 МГц: уточненные данные:

    16:09

    Утилиты: Tray Helper v.2.6:

    15:58

    FCC требует, чтобы все телевизоры стали цифровыми:

    15:53

    Утилиты: Matrox Technical Support Mini Diag v.2.10.000:

    15:42

    Интернет и сети: WinMX 3.29 Beta 5:

    15:21

    Bluetooth в каждый кейс:

    14:37

    Новая Sony DSC-F717: 5-мегапиксельная камера с 5х оптическим зумом:

    12:38

    Photosmart 850 – 4-мегапиксельная камера от НР:

    11:35

    Компьюторг: свежие мониторинги, некоторые изменения:

    11:32

    Новые драйверы для встроенного видео чипсетов Intel 830, 810 и 815:

    10:52

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen и SUMA:

    10:51

    Intel представит образцы чипсета Springdale в сентябре. О начале поставок 845GE, 845PE и 845GV:

    10:33

    Линейка новых сканеров CanoScan LiDE от Canon:

    09:06

    Официальное снижение цен на процессоры от Intel:

    08:30

    Новости проекта «Журнал iXBT.com»: вниманию подписчиков:

    00:34

    4-процессорная системная плата под AMD Opteron?:

    00:07

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