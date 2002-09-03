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    3 сентября 2002

    Интернет и сети: ReGet Deluxe v.3.1 Build 143:

    22:38

    Базы данных: MySQL 4.0.3-beta:

    22:25

    Мультимедиа: uiVCR v.4.1.0.240 Beta:

    22:07

    Интернет и сети: Complete Internet Cleanup Pro v.1.0:

    21:47

    Драйверы: модифицированный INF-файл для Detonator 30.40:

    21:35

    Новые драйверы для контроллеров HighPoint:

    21:09

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и MSI:

    21:09

    IBM покупает PricewaterhouseCoopers, 4000 сотрудников будут сокращены:

    19:17

    Новости ПО для мобильных компьютеров:

    18:53

    AP1700: новый Dual Xeon сервер от ASUS:

    15:57

    Сентябрь, изменения цен на ЖК панели:

    15:41

    CeBIT Asia: Infineon и Huawei объявляют о сотрудничестве в области PoVDSL:

    13:50

    Новые промышленные ПК Nexcom:

    12:50

    Тайвань: цены на 16х CD-RW упали ниже $40:

    12:23

    Philips Pronto Lite: карманный ПК вместо ПДУ?:

    12:12

    Intel выходит на рынок управляющих процессоров для коммуникационных систем:
    чип IXC1100 и 1,6 ГГц Low Voltage Xeon:

    10:42

    CeBIT Asia 2002: новые материнские платы от Albatron:

    08:43

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