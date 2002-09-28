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    28 сентября 2002

    Утилиты: PC Cleaner v.3.0.1.580:

    23:56

    Утилиты: Original CD Emulator v.2.02:

    23:41

    Утилиты: CPU Identification v.1.2c:

    23:22

    Утилиты: RivaTuner v.2.0 RC12:

    23:11

    Утилиты: DVD Region-Free v.1.1:

    22:59

    Утилиты: новая версия aTuner:

    22:48

    Утилиты: WinDVD Tweaker Pro v.4.04:

    22:37

    Мультимедиа: Zoom Player v.2.90 Beta 1:

    22:32

    Утилиты: XPTuneUp v.3.1:

    22:23

    Интернет и сети: повышаем безопасность в Trillian 0.74 и Pro 1.0:

    21:58

    Интернет и сети: BeFaster Lite v.1.0 Beta:

    21:29

    Новые версии BIOS для материнских плат Supermicro:

    21:08

    Новые прошивки BIOS для материнских плат ASUS:

    21:00

    Новые драйверы для встроенного видео ProSavage:

    20:55

    Новые драйверы для графических процессоров SiS:

    20:49

    Новые версии BIOS для материнских плат Acorp и MSI:

    20:42

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit:

    20:38

    Процессор Godson-1А, официально:

    15:14

    Pioneer Electronics: однокомпонентный "звуковой проектор" заменит традиционную многоканальную акустику?:

    11:45

    JEDEC: в центре внимания - версия стандарта DDR-II для графических карт:

    10:54

    Переключаемый 2D / 3D ЖК дисплей от Sharp:

    10:33

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