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    19 сентября 2002

    Утилиты: MySQL Backup Watcher 1.4.3:

    19:38

    Утилиты: Hmonitor v.4.1.1.1:

    19:25

    Новые драйверы для видеокарт на базе Kyro:

    19:17

    Мультимедиа: ATV2000 v.2.0.15.7:

    19:08

    Утилиты: HyperSnap-DX 5.00 Beta 3:

    18:53

    Отчет Dataquest о рынке беспроводной связи: индустрию ждет бум вплоть до 2007 года:

    18:50

    Безопасность: Norton Internet Security 2003:

    18:40

    Основные трудности, стоящие перед 157-нм литографией, преодолены:

    18:26

    Утилиты: AltDesk v.1.5:

    18:26

    Антивирусы: SpIDer Mail Beta v.1.00.011:

    18:16

    Hewlett-Packard-Compaq представляет новые серверы ProLiant:

    18:11

    Новая мода в электронной промышленности или беспроводные устройства Microsoft:

    16:15

    Новая версия AC97-драйверов для материнских плат на чипсетах VIA:

    15:56

    Драйверы и утилиты для видеокарт Leadtek:

    15:45

    Новые версии BIOS для материнских плат Intel:

    15:45

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    15:44

    Fujifilm FinePix F402: 2-мегапиксельная карманная камера:

    14:47

    Виртуальная клавиатура Integrated Canesta Keyboard найдет применение в мобильных устройствах:

    13:18

    Nomad Jukebox Zen: новый плеер от Creative с 10 Гб винчестером:

    11:47

    HP iPAQ H5000: первые слухи:

    11:37

    2 Гб модули DDR DIMM от Samsung Electronics:

    06:02

    Двухпроцессорные настольные системы Apple Power Mac на 1,25 ГГц G4: начало поставок, первое тестирование:

    05:44

    Razor: новый Pocket PC от Zayo Technologies:

    05:24

    Motorola DragonBall: не только Palm OS 5, теперь и Microsoft Windows CE:

    04:57

    Новый 0,13 мкм процессор UltraSPARC III Cu 1200, официально:

    04:08

    Новые 2,0 ГГц процессоры Intel Celeron с нормами 0,13 мкм, официально:

    03:26

    Hitachi Blinkscan BS20U: сканер с "вертикальным взлетом" и интерфейсом USB 2.0:

    02:58

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