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    17 сентября 2002

    Графические карты на GF4 MX440 с поддержкой AGP8x от MSI:

    18:44

    Pioneer предупреждает о необходимости модернизации прошивки DVD-приводов:

    18:18

    Handspring добавляет поддержку Secure Digital I/O в Treo 90:

    18:01

    Новые коммутаторы CNet CNSH-8000GRs от CNet Technology:

    16:50

    90-нм процесс Intel для коммуникационных чипов:

    16:14

    Биометрическая мышь Fujitsu:

    14:33

    ASUS BLUE MAGIC и SpaceLink B&W: как это работает:

    13:15

    Статья "Изготовление высококачественных печатных плат в «домашних» условиях", дополнение:

    12:52

    Фото дня: i845PE плата P4PE от ASUS:

    12:08

    Gartner о Bluetooth: стандарт еще не готов для бизнес-приложений:

    11:57

    Утилиты: BootXP v.2.25 RC1:

    11:57

    ОС: XPdite спасает Windows XP:

    11:57

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.1.0.146 Beta:

    11:56

    Ubicom анонсировала беспроводное решение IP2022:

    11:56

    Мультимедиа: BeSweet v.1.4 RC8:

    11:55

    Утилиты: PowerStrip v.3.28 Build 335:

    11:55

    Утилиты: nVHardPage v.1.01.9b:

    11:55

    ОС: отключаем Windows Messenger:

    11:54

    Утилиты: Tweak-XP Pro v.2.0.1:

    11:54

    Утилиты: WinDVD Tweaker v.4.02:

    11:53

    Утилиты: CpuIdle и CpuIdle Pro v.6.0 Beta 4:

    11:53

    Утилиты: CDR Info v.1.16 и PX Info v.1.16:

    11:53

    Утилиты: DVD Region-Free v.1.06:

    11:52

    Интернет и сети: SpamPal v.1.06:

    11:52

    Массовое обновление драйверов от A4Tech:

    11:52

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.18.01:

    11:51

    Новые версии BIOS и утилит для материнских плат ASUS:

    11:51

    Новая 5-мегапиксельная камера QV-5700 от Casio:

    10:48

    Компьюторг: новая статья и свежие мониторинги:

    03:10

    Новые MP3/MP3 Pro плееры от Archos и Thomson:

    02:54

    Карты RADEON 9700 PRO 128 MB совместимы не со всеми AGP 8x материнскими платами:

    02:26

    11 новых мобильных процессоров от Intel, официально:

    01:10

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