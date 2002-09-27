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    27 сентября 2002

    P4GE-V, новинка от ASUS на чипсете i845GV:

    18:32

    Планшет-ноутбук-десктоп PaceBook от PaceBlade Technology:

    17:20

    Министерство Торговли встает на защиту поставок литографического оборудования TI в Китай:

    17:17

    Intel и SiS готовят B-версии чипсетов для Hyper-Threading:

    16:47

    Универсальный ПДУ Philips iPronto TSi6400: основные спецификации:

    16:22

    15-дюймовый ЖК монитор Q15 от Hyundai ImageQuest:

    14:04

    Новые ЖК мониторы от IIYAMA:

    13:52

    Материнская плата 7KT400 на чипсете VIA KT400 от Acorp:

    12:41

    IDF Fall Москва 2002: технология фотореалистичной визуализации трехмерных объектов LFM:

    11:35

    Intel и PSC формируют союз с Elpida:

    11:08

    Видеокарта Tornado Geforce4 MX440 AGP 8X от InnoVISION:

    10:01

    Переводчики: обновился онлайновый переводчик Lingvo-Online:

    08:53

    Интернет и сети: MyIE2 v.0.50.638:

    08:51

    Утилиты: BadCopy Pro v.3.31:

    08:50

    Небольшое исследование драйверов Detonator 40.71:

    08:50

    Новая версия AC97 драйверов для кодеков RealTek:

    08:49

    Драйверы KX Project v.5.10.0.3524 Beta:

    08:49

    Утилиты: Matrox Apptimizer v.1.1.0.12:

    08:48

    Утилиты: BootXP v.2.25 Final:

    08:47

    ОС: Mandrake Linux v.9.0 Final:

    08:47

    Новые драйверы для встроенного видео SiS материнских плат ASUS:

    08:46

    Официальные драйверы Detonator 40.71 от NVIDIA:

    08:46

    Новые драйверы для видеокарт Matrox под Windows NT:

    08:45

    Новые прошивки BIOS для материнских плат Leadtek:

    08:45

    Новые драйверы от D-Link:

    08:44

    Обновление драйверов для встроенного звука для материнских плат ASUS:

    08:43

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    08:43

    Две системных платы на чипсете NVIDIA nForce2 от EPoX:

    00:47

    Линейка графических карт от Terratec:

    00:22

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