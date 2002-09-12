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    12 сентября 2002

    Драйверы KX Project v.5.10.0.3523 Alpha:

    21:55

    MP3 микшер / рекордер Sound Sketcher SH-01 от Yamaha:

    16:56

    Утилиты: Фото на документы v.1.72:

    16:12

    Утилиты: MySQLStat v.0.0.0.4 Beta:

    15:58

    Безопасность: Sentry CE 2002 v.2.3 для Pocket PC:

    15:15

    Драйверы от NVIDIA под Linux:

    14:10

    Концепты от Sony: будущие формы VAIO:

    13:58

    Мультимедиа: Media Jukebox v.9.0.055 Preview III:

    13:21

    x4000: двухпроцессорная рабочая станция от Hewlett-Packard на 2,8 ГГц процессорах Intel Xeon:

    12:45

    WDM драйверы для видеокарт от ASUS:

    12:43

    Мультимедиа: Quintessential Player v.3.40 Build 35 Beta:

    12:38

    Интернет и сети: FlashFXP v.2.0 RC3 Build 876:

    12:26

    DiMAGE 7Hi: обновленная версия 5-мегапиксельной цифровой камеры от Minolta:

    12:21

    Мультимедиа: mp3Trim PE и PRO v.1.80:

    12:16

    Microsoft: полный список исправлений, вносимых IE6 SP1:

    11:51

    ОС: Windows XP без SP1 не защищен от атак:

    11:04

    IDF:Itanium 2-сервера RackSaver:

    10:41

    Cypress представила 12 Мбит чип SRAM:

    10:35

    Microsoft заставила NVIDIA работать себе в убыток:

    10:32

    Интернет и сети: Mozilla v.1.0.1:

    10:22

    Интернет и сети: Trillian 0.74 и Trillian Pro 1.0:

    10:21

    Драйверы для модемов от Creative:

    10:21

    Новые драйверы для графических и аудио процессоров SiS:

    10:21

    Новые прошивки BIOS для материнских плат Supermicro:

    10:20

    IDF Fall 2002: новые серверные компоненты и технологии от Intel:

    01:27

    Фото дня: 3D Prophet 9700 Pro от Hercules:

    01:02

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