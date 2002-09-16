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    16 сентября 2002

    3-мегапиксельная Canon PowerShot S230:

    20:12

    Запись: Nero MPEG2/SVCD для Nero v.5.5.9.9:

    18:19

    Интернет и сети: ZoneAlarm Pro v.3.1.395:

    18:19

    Утилиты: Customizer XP v.1.8.5:

    18:17

    Интернет и сети: FlashFXP v.2.0 RC3 Build 878:

    18:16

    Интернет и сети: Morpheus v.2.0.1.8:

    18:16

    4-мегапиксельная Canon PowerShot G 3:

    18:05

    Непотопляемые беспроводные ЖК телевизоры от Casio:

    17:22

    Новый домашний ЖК проектор от Sanyo:

    16:54

    Утилиты: MagicTweak v.1.93:

    15:24

    Утилиты: True Launch Bar v.1.2.7 RC3:

    15:24

    Утилиты: XtraWarp v.1.1 Alpha:

    15:23

    90 нм техпроцесс и 2 Гбит чипы NAND флэш-памяти от Samsung Electronics:

    15:03

    Мультимедиа: PowerDVD XP 4.0 Patch 1912:

    13:39

    Утилиты: Actual Transparent Windows v.1.1:

    13:38

    Интернет и сети: Mozilla v.1.2 Alpha:

    12:24

    Новые WHQL драйверы 31.00 и 30.82 для видеокарт на базе чипсетов NVIDIA:

    12:23

    Новый выпуск драйверов для видеокарт Matrox:

    12:22

    Официальные драйверы CATALYST 7.76 для видеоадаптеров Radeon от ATI:

    12:21

    Два новых "стоячих" сканера от Plustek:

    11:54

    Рабочая станция на 2,80 ГГц Intel Xeon от NEC:

    11:18

    Новые прошивки BIOS для материнских плат Abit, AOpen и QDI:

    10:45

    Новая 5-мегапиксельная камера Camedia C-50 от Olympus:

    10:45

    Обновление BIOS для материнских плат Soyo:

    10:44

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    10:44

    Новые драйверы для видеокарт ASUS:

    10:43

    Новые версии BIOS для материнских плат Shuttle, Soltek и Tyan:

    10:43

    Новая версия AGP драйвера для материнских плат на чипсетах VIA:

    10:41

    Новые 17-дюймовые ЖК мониторы от Sharp:

    09:56

    Новые процессоры: что Intel в день грядущий нам готовит...:

    09:13

    Samsung: память станет самым прибыльным продуктом во втором полугодии 2002:

    08:42

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