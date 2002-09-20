  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 сентября 2002

    AMI-C готовит вторую версию своей спецификации:

    19:05

    Toshiba готовит 80-нм электронную литографию:

    18:34

    У дисплеев Mira есть еще одно имя: Turbo T6:

    18:18

    Представитель AMD на Тайване объясняет причины отсрочки выпуска К8:

    15:45

    Выставка игровых автоматов в Токио: японцы отдыхают:

    15:06

    Samsung увеличит объемы капзатрат почти на треть:

    14:06

    Новые версии BIOS для материнских плат Supermicro:

    13:45

    Утилиты для материнских плат компании Gigabyte:

    13:42

    Неофициальные драйверы и утилиты для видеокарт на базе чипсетов ATI:

    13:14

    Утилиты: AsusUpdate v.3.35.01:

    13:13

    Новый полупроводниковый лазер от Mitsubishi для 8х скоростных DVD-RAM/-R/-RW/+R/+RW пишущих приводов:

    13:11

    Nikon CoolPix 3500: стильный дизайн, 3 млн. пикселов:

    11:35

    Ручные Bluetooth-сканеры от Casio:

    09:53

    Чипы NVIDIA NV18 и NV28 - на следующей неделе. ATI Radeon 9500 – чуть позже:

    09:01

    Трехмерный транзистор от Intel: подробности:

    07:54

    1 Гб Unbuffered и 2 Гб ECC Registered модули DDR266 памяти от Transcend:

    06:49

    Экономичные процессоры Intel будут разрабатываться в Испании:

    06:38

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018