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    11 сентября 2002

    Networld+Interop в Атланте: 3Com демонстрирует технологию XRN:

    20:05

    IDF: технология безопасности Intel LaGrande:

    18:54

    Inspire 5.1 Console 5500D и Inspire 2.1 Console 2400: акустика для игровых приставок от Creative:

    17:42

    AMD: мы за производительность, но против ГГц:

    17:05

    IDF: Intel демонстрирует процессор с тактовой частотой 4,7 ГГц:

    16:36

    Утилиты: Trojan Remover v.4.8.2:

    15:20

    ALi откладывает выпуск одночиповых DVD-решений:

    15:13

    Игры: Seismovision Demo Player v.2.10:

    15:10

    Мультимедиа: Media Jukebox v.9.0.053:

    14:57

    Цифровая рамка MemoryFrame от Pacific Digital:

    14:06

    Microsoft: Visual Basic .NET Webform Dataloss Fix:

    13:58

    Интернет и сети: Internet Explorer 6 Service Pack 1 и Internet Explorer Administration Kit 6 Service Pack 1:

    13:27

    Новая версия прошивки BIOS для контроллеров HighPoint:

    13:12

    Утилиты: Iomega Automatic Backup:

    13:07

    AMD выбирает Lam:

    13:06

    Драйверы для LAN от ASUS:

    12:59

    Цветная принт-система Canon CLC 3900:

    12:56

    IDF: Intel лицензирует J2EE-технологию Precise:

    12:29

    IDF Fall 2002: окончательная версия спецификации AGP 3.0:

    11:51

    Новые версии прошивок BIOS для материнских плат Soyo, Soltek, QDI:

    11:21

    Драйверы: исправление проблем D3D для Radeon 9700 Pro:

    11:20

    Запись: Nero InCD v.3.37 под Win XP SP1:

    11:20

    Драйверы: новые Detonator 40 для Windows 98/ME на следующей неделе:

    11:20

    Утилиты: NVRefreshTool 2.0:

    11:19

    Утилиты: CPUCooL v.7.1.3:

    11:19

    Новая линейка широкоформатных принтеров DesignJet 5500 от Hewlett-Packard:

    11:10

    IDF Fall 2002: Intel, Microsoft, Sony сформировали альянс для продвижения домашних сетевых технологий:

    10:32

    IDF Fall 2002: живой репортаж из Сан-Хосе, продолжение:

    03:03

    IDF Fall 2002: живой репортаж из Сан-Хосе с пресс-конференции о новом процессоре Intel Banias:

    02:02

    IDF Fall 2002 Moscow: подробности об экспозиции компьютерных и коммуникационных технологий на Московском форуме:

    01:01

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