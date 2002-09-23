  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 сентября 2002

    Интернет и сети: Tiny Personal Firewall v.3.08:

    19:50

    NexiPhone и NexiCam: комплект для проведения видеоконференций на iPAQ:

    19:49

    Revio KD-500Z: новая 5-мегапиксельная камера от Konica:

    19:38

    Новый алгоритм Xerox сокрытия данных в картинках:

    19:19

    Cyber-shot DSC-U20: 2-мегапиксельный цифровой компаньон:

    14:57

    850E Max (MS-6545 Ver 2.0): новая плата на чипсете i850E от MSI:

    13:59

    Samsung снижает цены на ЖК-дисплеи:

    13:58

    Процессоры Athlon от UMC появятся только в 2003 году:

    13:20

    Hewlett-Packard пересматривает стратегию продаж принтеров:

    12:15

    Изменения в ядре К8 не повлияют на совместимость:

    10:41

    SV-3 Instrument Viewer: не желаете надеть осциллограф?:

    10:35

    Новые цветные принтеры серий С7000 и С9000 от OKI:

    09:43

    Производство DRAM: корейские компании лидируют:

    08:32

    Драйверы: бета-версия Detonator 31.40 для Windows XP/2000:

    08:08

    Утилиты: PowerStrip v.3.28 Beta Build 339:

    08:08

    Утилиты: Free BIOS Tool SMBIOS v.3.02:

    08:07

    Утилиты: IsoBuster v.1.1:

    08:07

    Мультимедиа: Zoom Player v.2.90 Alpha 3:

    08:06

    Утилиты: Tweak-XP Pro v.2.0.2:

    08:05

    ОС: PartitionMagic v.8.0:

    08:05

    Обновление драйверов для графики материнских плат Soltek:

    08:05

    Новые версии BIOS и утилит для материнских плат ASUS:

    08:04

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018