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    21 сентября 2002

    Утилиты: PowerStrip v.3.28 Build 337:

    23:04

    Утилиты: DVD-to-DixX v.1.4:

    22:57

    Утилиты: Fresh Diagnose v.5.0:

    22:34

    Утилиты: Nvidia Cg Toolkit Beta 2.1:

    22:14

    Утилиты: XtraWarp v.1.1 Final – Gamez Edition:

    22:00

    Утилита для процессоров Intel Pentium 4:

    21:54

    Утилиты: WinDVD Tweaker v.4.03:

    21:43

    Мультимедиа: Zoom Player v.2.90 Alpha:

    21:37

    Запись: CDRWIN v.3.9B:

    20:03

    Файловые менеджеры: Windows Commander v.5.11:

    19:54

    Новые версии BIOS для материнских плат Supermicro:

    17:25

    Новые версии прошивок BIOS для материнских плат Shuttle и Soltek:

    17:11

    Обширное обновление драйверов, BIOS и утилит для видеокарт Leadtek:

    16:46

    Новые версии BIOS для материнских плат EPoX, Gigabyte, Soyo:

    16:00

    Обновление драйверов для Creative NOMAD Jukebox 3:

    15:50

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit и ASUS:

    15:50

    Переходник xD Picture Card => CompactFlash от Fuji Film:

    13:49

    Линейка системных плат P4 Titan 667 от Gigabyte:

    12:57

    Карта на Radeon 9700 PRO с 256 Мб памяти от Xelo:

    12:24

    Четыре новых домашних театра MegaTheater от Cambridge SoundWorks:

    12:08

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