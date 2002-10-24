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    24 октября 2002

    Agere заключила соглашение с Ericsson о продвижении беспроводного интернета:

    18:55

    Электросети forever: HomePlug AV придет на смену HomePlug 1.0:

    18:43

    Анализ DisplaySearch рынка мониторов:

    18:28

    Оптическая беспроводная мышь от Creative:

    16:38

    Новый SAN сервер Dell/EMC CX400:

    15:13

    Фабрика Intel Fab 11X в Рио-Ранчо по выпуску 300 мм пластин вступила в строй:

    14:52

    Intel обещает выпустить 5-ГГц процессор во второй половине 2003 года:

    14:42

    Ноутбук серии LifeBook S с 60 Гб винчестером от Fujitsu PC:

    14:28

    Опубликованы спецификации Serial ATA II:

    13:13

    Утилиты: DameWare NT Utilities v.3.67.0.0:

    12:45

    Утилиты: TinyResMeter v.0.9:

    12:45

    Интернет и сети: AOL Instant Messenger v.5.1.3009:

    12:44

    Обновление драйверов для контроллеров RealTek:

    12:43

    Запись: Blindwrite Suite v.4.1.1:

    12:40

    Утилиты: CPUFSB v.2.2.7:

    12:39

    Утилиты: CPUCooL v.7.1.4:

    12:38

    Утилиты: DUP-DVD v.2.1.2:

    12:37

    Утилиты: DVD Region-Free v.1.16:

    12:36

    Программирование: Java 2 SE SDK v.1.4.1_01:

    12:36

    Интернет и сети: Serv-U v.4.0.0.7 Beta:

    12:35

    Архиваторы: WinRAR v.3.10 Beta 2:

    12:34

    Интернет и сети: Overnet v.0.31:

    12:34

    Microsoft: первая бета SP4 для Windows 2000 в следующем месяце:

    12:32

    Новые драйверы для USB2.0 материнских плат Soyo на базе чипсетов VIA:

    12:32

    Неофициальные драйверы версии 2 для чипсетов nForce:

    12:29

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte и Tyan:

    12:27

    Утилиты: Aflash v.2.15:

    12:20

    Intel 845PE: еще один чипсет, которого так не хватает:

    12:08

    DVD-Dual и DVD-Multi: два - лучше, чем три:

    10:05

    Intersil PRISM Duette: поддерживает IEEE 802.11a, 802.11b и 802.11g:

    09:41

    Внешний CD-RW привод с интерфейсом USB 2.0 от Iomega:

    05:19

    Новости проекта "Журнал iXBT.com" для жителей Украины:

    05:11

    NVIDIA: "Вы готовы?":

    05:08

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