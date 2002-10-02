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    2 октября 2002

    Антивирусы: Dr.Web для UNIX лечит почту "на лету":

    19:38

    Утилиты: Anti-EyeStrain v.2.72:

    19:31

    Новинки от EPoX на чипсете KT400: EP-8K9A2+ и EP-8K9A3+:

    19:25

    Новый Fibre Channel контроллер от LSI Logic:

    18:50

    Новый ноутбук серии MaxSelect Expert 850 на процессоре Intel Pentium 4:

    18:15

    Два новых сканера BearPaw 2400TA PRO и 4800TA PRO от Mustek:

    16:58

    Утилиты: HotKey Magic v.1.21:

    16:24

    Антивирусы: Antiy GhostBusters Professional Edition v.3.50:

    16:14

    IOGEAR MicroHub: портативный USB-разветвитель:

    15:36

    Утилиты: Win32Pad v.1.2.1:

    15:22

    Полная поддержка RAID для материнских плат ASUS, Abit, MSI, Gigabyte и других:

    15:09

    Мультимедиа: DiVFix v.1.091:

    14:48

    Запись: Nero Burning Rom v.5.5.9.14 (Updated):

    14:36

    Утилиты: XtraWarp v.1.2 Beta:

    14:27

    Утилиты: ACDSee v.5.0:

    14:12

    Фото дня: юбилею компании посвящается...:

    13:57

    Интернет и сети: FlashFXP v.2.0 RC3 Build 880:

    13:27

    Новые драйверы AGP и IDE для плат на базе чипсетов SiS:

    13:00

    Новые версии BIOS и драйверов для контроллеров Promise:

    12:58

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Intel:

    12:50

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и Supermicro:

    12:49

    Четыре новых струйных принтера Canon PIXUS:

    12:19

    AMD представила Athlon XP 2800+ и 2700+:

    11:38

    VIA лицензирует Bluetooth у Ericsson:

    11:08

    Высокие технологии в спецслужбах:

    10:46

    Samsung и Mitsubishi ведут совместные разработки цифровых камер для мобильных устройств:

    09:22

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