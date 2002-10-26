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    26 октября 2002

    Утилиты: DameWare NT Utilities v.3.67.1.0:

    14:07

    Интернет и сети: Win32Whois v.0.02:

    14:04

    Интернет и сети: NetCaptor v.7.0.2 Final:

    13:51

    Драйверы: nForce 1/2 v.2.84 WHQL для Windows 2000/XP:

    13:45

    Утилиты: Drive Health v.2.0.21 Beta:

    13:21

    Утилиты: Fresh UI v.4.50:

    13:01

    Процессоров Socket478 Pentium 4 1,9 ГГц, Celeron Socket 370 1,3 ГГц, Pentium III-S 1,33/1,4 ГГц больше не будет:

    12:52

    Интернет и сети: SpamNet Beta v.7:

    12:52

    Запись: Easy CD Creator Platinum Update v.5.3.2:

    12:47

    Kingston удваивает закупки DRAM у Infineon:

    12:40

    Новые версии прошивок BIOS для материнских плат MSI:

    12:29

    Фото дня: материнская плата 4845PE от Acorp:

    12:28

    Утилиты: Iomega Automatic Backup v.1.0.2:

    12:28

    Новые версии BIOS для материнских плат Intel:

    12:28

    Новые драйверы и BIOS для контроллеров HighPoint:

    12:27

    Новые прошивки BIOS для материнских плат EPoX:

    12:26

    Утилиты: AsusUpdate v.3.37.03:

    12:26

    Обновление драйверов для видеокарт ASUS:

    12:25

    Новая версия BIOS для материнских плат ASUS:

    12:25

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