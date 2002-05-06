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    6 мая 2002

    Три новых Pentium 4 процессора с FSB 533 МГц и чипсет Intel 850E, официально:

    21:28

    Одночиповые камеры Micron:

    21:01

    Цены на ЖК-панели стабилизируются:

    20:38

    DDR333 чипсеты i845PE и i845GE - в сентябре:

    18:14

    Samsung снижает объемы выпуска 15-дюймовых TFT LCD:

    17:15

    1224 Мгц Alpha с 16 Мб кэша – в августе?:

    16:42

    AMD продляет срок жизни Socket A платформы до 2004 года и сворачивает валидационную программу для БП:

    16:32

    Три новых сетевых струйных принтера Business Inkjet от Hewlett-Packard:

    16:20

    Все драйверы прошедшей недели (29.04.2002 - 05.05.2002):

    16:00

    Все BIOS прошедшей недели (29.04.2002 - 05.05.2002):

    15:51

    i845G плата D1387 от Fujitsu Siemens:

    15:49

    Мультимедиа: DVD2SVCD v.1.0.9 Build 1 Bundle:

    14:22

    Мультимедиа: MP3 CD Burner v.1.50:

    14:04

    Мультимедиа: Macromedia Flash Player v.6.0.29.0:

    13:30

    Интернет: The Bat! v.1.60j Beta:

    13:11

    Запись: Blindwrite Suite v.4.0:

    12:41

    Утилиты: RegionKiller 2 v.2.5.0.1:

    12:23

    Утилиты: IBM Feature Tool v.1.40:

    12:03

    Мультимедиа: Media Jukebox v.8.0.265 Beta:

    11:51

    Мультимедиа: Zoom Player v.2.60 Beta 2.1:

    11:35

    WinHEC 2002: Наглядный отчет о основных событиях:

    11:20

    Новые A3+ принтеры серии LaserJet 5100 от Hewlett-Packard:

    10:26

    Nanya и Infineon: новый уровень сотрудничества:

    05:18

    Sharp учредила подразделение Solar Systems Division:

    05:06

    FSB 533 МГц: новые судебные иски от Intel?:

    04:56

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