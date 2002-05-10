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    10 мая 2002

    Asus анонсировала P4T533-C на чипсете i850E:

    20:37

    NEC SmartVision HG/V: перекодирует ТВ в Mpeg-2 "на лету":

    20:11

    Hewlett-Packard DeskJet 5551: эксклюзивный принтер для Японии:

    19:39

    Creative 3d Blaster на GeForce4 MX460:

    18:56

    Новые официальные драйверы для видеоадаптеров Radeon от ATi:

    18:45

    Новые драйверы для звуковых карт Soundblaster Live! и Audigy от Gateway:

    18:31

    Opti подала в суд на National:

    18:25

    Драйверы Detonator v.28.90 для видеокарт MSI:

    18:14

    Обновление BIOS для материнских плат Soyo:

    17:54

    Обновление BIOS для материнских плат MSI:

    17:37

    Обновление BIOS для материнских плат VIA:

    17:20

    Обновление BIOS для материнских плат Gigabyte:

    17:03

    Обновление BIOS для материнских плат Abit:

    16:50

    Обновление BIOS и утилит для материнских плат AOpen (Updated):

    16:36

    Обновление BIOS для видеокарт SUMA:

    16:17

    Обновление BIOS и утилит для материнских плат Asus:

    16:05

    Новые бета драйверы для материнских плат Asus на чипсетах nForce:

    15:54

    UWB приходит в Европу:

    13:08

    Fossil Wrist PDA: еще не ПК в часах, но тоже кое-что умеет:

    12:26

    AOpen: новая торговая марка Aeolus и карта GF4MX460-DVC64:

    03:43

    ТВ тюнер MS-8876 от MSI:

    03:09

    Intel: Pentium 4, made in China (Update):

    02:01

    Конференция PCI-SIG: PCI Express, PCI-X 2.0 и PCI v2.3:

    01:28

    Материнские платы 2002: прогнозы объемов поставок:

    01:26

    1,7 ГГц Pentium 4 Celeron - в Японии:

    01:24

    Фото дня: Radeon 8500LE 128M DDR от ATi:

    01:23

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