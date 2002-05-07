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    7 мая 2002

    Сегментация рынка ЖК-панелей: конкуренция между японскими и тайваньскими компания обостряется:

    21:39

    Жидкостное охлаждение ноутбуков: версия от Hitachi:

    21:01

    Новые цены на процессоры от AMD и Intel:

    20:33

    Nanya получила контракт на поставку DRAM для Dell:

    20:06

    Новые драйверы Detonator v.29.20 (Refresh Rate Fix Compatible):

    16:15

    Новые бета драйверы для nForce под ОС Windows 2000/XP:

    16:05

    Новые версии компонентов драйверов 4in1 от VIA:

    15:55

    Новые драйверы Omega/Plutonium для видеокарт ATi Radeon:

    15:39

    Обновление BIOS для материнских плат Asus:

    15:29

    Утилиты: Reg Organizer v.1.35 Beta 3:

    15:11

    Утилиты: BootXP v.2.1:

    15:00

    Утилиты: XP-Antispy v.3.51:

    14:49

    Патентные иски против тайваньских производителей TFT-LCD? Запросто:

    13:01

    Новые винчестеры Cheetah 15K.3 и Cheetah 10K.6 от Seagate, официально:

    11:55

    Цены на DRAM: ситуация после провала сделки Micron - Hynix:

    11:22

    Утилиты: Ad-Aware Reference File v.009-05-05-02:

    09:59

    Утилиты: Ad-Aware v.5.81:

    09:51

    ASML заключила 200 млн. евро сделку на поставку оборудования:

    09:47

    Антивирусы: Лаборатория Касперского. Новости.:

    09:40

    Сверхтонкий Latitude X200 на 800 МГц ULV PIII-M от Dell:

    09:29

    Антивирусы: Aнтивирус Касперского. Кумулятивное обновление - Апрель 2002:

    09:26

    Утилиты: BootStar v.7.36:

    09:09

    Приняты Networking Extensions для шины HyperTransport:

    09:06

    Утилиты: PECompact v.1.82:

    08:49

    Интернет: SmartFTP v.1.0.968:

    08:38

    Сервер SuperServer 7042M-6 и iE7500 платы от SuperMicro:

    08:36

    Samsung начала массовые поставки DDR400 PC3200 модулей:

    00:49

    Memory Stick адаптеры и картоводы от Transcend:

    00:37

    i850E плата P4R533-N от IWILL:

    00:15

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