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    16 мая 2002

    Одночиповый MPEG-2 кодек Toshiba, построенный по настраиваемой архитектуре:

    21:48

    157-нм литография: версия Sematech:

    21:25

    Карта Xabre 400 от Joytech:

    16:38

    48х CD-R – раньше срока!:

    15:55

    Портативный DVD плеер с вращающимся ЖК экраном от Panasonic:

    15:15

    Infineon, AMD и Dupont Photomasks: новое совместное предприятие:

    14:55

    Плата P4PB на чипсете Apollo P4X333 от VIA:

    14:41

    Текст и графика: HyperSnap-DX v.4.50.02:

    14:00

    Новые управляемые коммутаторы от CNet Technology:

    13:52

    Интернет: Netscape v.6.2.3:

    13:40

    Патент Canon на новый тип светочувствительного сенсора:

    13:24

    Интернет: Opera v.6.02/Windows и v.6.0/Linux:

    13:20

    Интернет: PHP v.4.2.1:

    13:02

    Новые ЖК-экраны Philips: размеры меньше, цена - тоже:

    12:37

    Microsoft Security Bulletin MS02-023: Cumulative Patch for Internet Explorer:

    12:30

    Расследование Еврсоюза: под прицелом - картриджи для струйных принтеров:

    12:24

    Новый PDA PocketGear 2060 от Packard-Bell:

    12:11

    Microsoft: Пакет ПО Microsoft Project 2002 готов к выходу:

    12:02

    Аппаратный MPEG-4/DivX декодер REALmagic XCARD от Sigma Design в продаже (Update):

    11:36

    Несколько новостей об обновлениях от Microsoft:

    11:31

    IBM намерена продать свою вермонтскую фабрику:

    11:25

    Драйверы Detonator v.28.84 для видеокарт SUMA Platinum под Windows 2000/XP:

    11:00

    Драйверы Detonator v.28.32 для видеокарт Abit под Windows 9x/ME и 2000/XP:

    10:40

    Миниатюрный USB картовод FlashGo! Multiple Lite от Imation:

    10:27

    Новые драйверы для встроенного видео Intel 810/810E/815/815E от IBM:

    10:21

    Обновление BIOS для материнских плат MSI:

    10:00

    Обновление BIOS для материнских плат Asus:

    09:40

    Обновление BIOS для материнских плат ECS:

    09:20

    Обновление BIOS для материнских плат Intel:

    09:01

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