  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    21 мая 2002

    Портативный пишущий привод Cesar от Archos:

    22:26

    Новая Dragon Ultra на KT333 от Soyo:

    20:40

    Узел доступа TransCube и ноутбук DynaBook от Toshiba:

    19:55

    Гибкие LTP TFT LCD панели от Toshiba с большой диагональю:

    17:53

    Количество проданных графических плат в мае превысило прогнозы:

    17:05

    Компьютер-моноблок LCD PC Adore от Enlight:

    15:18

    Интернет: The Bat! v.1.60m Beta:

    15:02

    Утилиты: HWiNFO32 v.1.10 / HWiNFO v.4.8.5:

    14:43

    Запись: Easy CD Creator 5.3 Basic Update:

    14:20

    Universal Music International объединилась с Национальной Федерацией Продюсеров Звукозаписи в борьбе с нелегальным копированием CD и DVD:

    14:15

    Интернет: FlashGet v.1.3 Beta 2:

    13:49

    Запись: Blindwrite Suite v.4.0.2:

    13:21

    Серия i845E плат NB7 от DFI:

    13:18

    15-дюймовый ЖК планшет от Wacom с DVI интерфейсом:

    12:23

    Клавиатура для PDA от PockeTop: одна для всех:

    12:02

    Новые драйверы для встроенного видео чипсетов Intel 845G и 845GL:

    12:01

    Intel Chipset Software Installation Utility v.4.00.1011. Официально:

    11:44

    Обновление BIOS для материнских плат ECS:

    11:13

    Серия плат NB60 и NB30 от DFI на чипсете i845GL:

    11:07

    Спецификации MPX760 платы 7KDD от Chaintech:

    10:39

    Обновление BIOS для материнских плат Chaintech:

    10:34

    PX845G Pro II и PX845E Pro II платы от Albatron:

    10:25

    Обновление BIOS для материнских плат Abit:

    10:09

    Новые материнские платы на чипсетах i845G/i845GL от SuperMicro:

    10:02

    Фото дня: Gigabyte Xabre 400 - SP64D-H:

    09:47

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018