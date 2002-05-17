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    17 мая 2002

    Карта Siluro GF4 Ti4200 от ABIT:

    17:31

    GeForce4 Ti4200 карта GLADIAC 525 от ELSA:

    16:02

    В ожидании Handspring Treo 270:

    16:02

    iPaq 928 от Hewlett Packard:

    15:16

    France Telecom: встречают по одежке…:

    14:56

    17-дюймовые TFT LCD станут основной продукцией 5G линий:

    13:39

    Мультимедиа: Winamp v.2.80b ?:

    13:23

    Hynix: новый план интенсивной реструктуризации:

    13:09

    Утилиты: BootStar v.7.37:

    13:00

    Цены на SDRAM: рост?:

    12:46

    Мультимедиа: Media Jukebox v.8.0.272 Beta / v.8.0.273 Upgrade:

    12:40

    Мультимедиа: Zoom Player v.2.60 RC1:

    12:21

    Утилиты: PowerStrip v.3.16 Beta Build 281:

    12:01

    Microsoft: Windows 2000 Resource Kit Tool : Setspn.exe:

    11:42

    ITU одобрила стандарт ADSL2:

    11:22

    Microsoft: Windows 2000 Resource Kit Tool: Xcacls.exe:

    11:21

    Первые Ultra320 SCSI винчестеры Cheetah X15 36LP от Seagate в продаже:

    11:01

    Новые драйверы Detonator v.28.90 для видеокарт Inno3d:

    10:46

    Обновление BIOS и драйверов для видеокарт Hercules:

    10:31

    Обновление BIOS для материнских плат ECS, Soyo и Tyan:

    10:15

    Новая акустика с цифровым входом от Onkyo:

    10:11

    Обновление BIOS и утилит для материнских плат Asus:

    10:00

    Обновление BIOS для материнских плат Abit:

    09:44

    Обновление BIOS для материнских плат Intel:

    09:29

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