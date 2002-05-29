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    29 мая 2002

    Sony CLIE PEG-T650C на 66 МГц DragonBall:

    20:34

    Фото дня 2: работающая система на процессоре Intel Banias:

    14:47

    Мультимедиа: BSPlayer v.0.85.487d:

    14:07

    Будущее рынка DRAM и DDR SDRAM: мнение Samsung:

    13:47

    Samsung: первые чипы стандарта DDR-II SDRAM. Важное дополнение:

    13:38

    Утилиты: Reg Organizer v.1.38 Beta:

    13:32

    Архиваторы: PowerArchiver 2002 8.0 RC1:

    13:00

    Новый 1U сервер и суперкомпьютер в линейке HP AlphaServer:

    12:55

    Новые 32х скоростные диски от TDK:

    12:46

    Мультимедиа: Audiotools v.4.00 Interim 1:

    12:41

    Запись: CloneCD v.4 Новые оптимизированные профили:

    12:20

    Microsoft: Windows XP Patch: InterActual DVD Playback Application Error:

    12:04

    Обновление драйверов LAN для материнских плат AOpen:

    11:28

    IDF: Intel откроет лабораторию в Барселоне:

    11:06

    Новые драйверы для видеоадаптеров NVIDIA от Dell:

    11:02

    Новые драйверы для видеокарт Matrox под Windows 2000/XP:

    10:40

    Обновление BIOS для материнских плат Gigabyte:

    10:20

    Обновление BIOS для материнских плат AOpen:

    10:01

    Visa и SK Telecom позволят осуществлять платежи… по телефону!:

    09:53

    Sony выпустила две новые камеры низшего ценового диапазона, DSC-P2 и DSC-P7:

    09:35

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