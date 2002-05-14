  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    14 мая 2002

    ScanMaker 6700 от Microtek с интерфейсами FireWire и USB:

    19:49

    Новые терабайтные ленточные картриджи от IBM:

    19:33

    Графический процессор Parhelia-512 от Matrox, официально:

    18:06

    Новые мобильные ПК от Fujitsu:

    17:33

    ЖК-панели для ноутбуков: цены растут:

    16:43

    Новые Xeon и Xeon MP серверы от Dell:

    16:22

    Мультимедийный шреддер от Imation:

    16:12

    Утилиты: Daemon Tools v.3.11:

    14:11

    Запись: CD Mate v.2.2.5.10:

    13:40

    Текст и графика: CompuPic Pro v.6.1 Build 1222:

    13:00

    Интернет: DHTML Menu Builder v.3.5.0 Beta:

    12:24

    NVIDIA NV18 и ATI RV250 - на июньской Computex Taipei?:

    12:02

    Интернет: LimeWire v.2.4.3 Beta:

    11:54

    Кое-что о VIA KT400:

    11:53

    48х CD-RW привод CRW4816P от BenQ:

    11:38

    Текст и графика: UltraEdit-32 v.9.00c:

    11:32

    All-in-one сервер MAGNIA SG20 с функцией Radio LAN точки доступа от Toshiba:

    11:24

    Утилиты: INTEL Processor Frequency ID Utility v.4.6:

    11:09

    48х скоростной CD-RW привод CRW-4816A от ASUS:

    10:38

    Web-сервер Cobalt RaQ 550 от Sun Microsystems:

    10:22

    Новые драйверы Detonator 29.41 и 29.40 для Windows 9x/ME и 2000/XP:

    10:15

    Новая версия драйверов Omega для видеокарт ATi Radeon:

    10:00

    Обновление BIOS и утилит для материнских плат Asus:

    09:15

    Обновление BIOS для материнских плат Soyo:

    08:54

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018