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    31 мая 2002

    EIZO FlexScan L665 и L355-A:

    17:19

    Intel Xeon MP для 4/8 процессорных систем - в Японии:

    16:47

    Новые DynaBook от Toshiba:

    16:43

    Новые цифровые телевизоры Hitachi:

    15:41

    HP и Sun закроются на праздники 4 июля:

    14:34

    Sony и Universal отрекутся от Audio CD в пользу SACD?:

    14:16

    Фото дня 2: What the hell is LOMO?:

    12:45

    Утилиты: PowerStrip v.3.18 Beta Build 284:

    12:30

    Интернет: LimeWire v.2.4.4:

    12:15

    Утилиты: NVmax v.4.0.2:

    12:01

    Мультимедиа: DVD Genie v.4.10:

    11:46

    О перспективах снижения цен на LCD дисплеи:

    11:36

    Архиваторы: PowerArchiver 2002 8.0 RC2:

    11:30

    Sanyo CRD-DV1: DVD-R/DVD-RW/CD-RW/DDCD. Суперкомбо!:

    11:21

    Postscribed ID: технология электронной подписи компакт-дисков от Sony:

    10:49

    Автомобильная система навигации от Alpine:

    10:37

    Фото дня: Xabre 400 от JoyTech:

    10:22

    ABIT нацеливается на рынок недорогих системных плат:

    09:40

    Утилиты: Ad-Aware Reference File v.021-29.05.02:

    09:30

    Обновление драйверов для контроллеров HighPoint:

    09:15

    DFI на Computex 2002: плюс Serial ATA:

    09:10

    Новые бета драйверы для видеоадаптеров 3dfx:

    09:00

    Новые драйверы Detonator v.28.84 для видеокарт ELSA:

    08:45

    Новые двухканальные 32-битные модули RIMM4200 от Samsung:

    08:44

    Новые драйверы для видеоадаптеров NVIDIA от Dell:

    08:30

    Обновление BIOS для материнских плат Soltek:

    08:15

    Снижение цен на процессоры от AMD:

    08:06

    Обновление BIOS для материнских плат ECS:

    08:00

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