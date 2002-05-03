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    3 мая 2002

    Интернет: The Bat! v.1.60i Beta:

    14:47

    Мультимедиа: Zoom Player v.2.60 Beta 2:

    14:26

    Утилиты: Customizer XP v.1.8.1:

    14:09

    Утилиты: BootXP v.2.0:

    13:41

    Интернет: Fresh Download v.3.75:

    13:20

    Интернет: NetCaptor v.7.0 RC 2:

    13:01

    Micron отказалась от дальнейших переговоров с Hynix:

    12:46

    Утилиты: PECompact v.1.80 Beta 2:

    12:40

    Isonics начала поставки первых Si-28 SOI пластин. Возможно, в адрес AMD:

    12:38

    Новые официальные драйверы для видеоадаптеров Fire GL от ATi:

    12:19

    Motorola DragonBall MX1 обогатился встроенной поддержкой Bluetooth:

    12:17

    Новые драйверы IDE RAID контроллеров материнских плат Abit:

    12:03

    Старые драйверы для звуковых карт Sound Blaster Live! 5.1:

    11:32

    Обновление BIOS и утилит для контроллеров Promise:

    11:09

    Информация о названиях карт на чипах SiS Xabre:

    11:00

    Обновление драйверов и BIOS для тюнеров и материнских плат Leadtek:

    10:51

    Обновление драйверов и BIOS для материнских плат и видеокарт SUMA:

    10:22

    Обновление BIOS для материнских плат MSI и Tyan:

    10:06

    В ноутбуках будут использоваться "настольные" чипсеты 845GL и 845GLL:

    01:15

    Тайвань выходит в лидеры OLED производства:

    00:47

    Китай и Тайвань разрабатывают собственный формат DVD дисков:

    00:45

    Intel лицензировала сетевую технологию у Lucent:

    00:44

    Материнская плата KX400+ от Albatron с поддержкой DDR400:

    00:41

    VIA приобрела CDMA дизайн-центр LSI Logic:

    00:35

    RADEON 7500 Graphics карта TS64MVDR7 от Transcend:

    00:06

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