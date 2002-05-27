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    27 мая 2002

    Микроэлектроника Ее Величества на службе у Евросоюза:

    16:16

    Все драйверы прошедшей недели (20.05.2002 - 26.05.2002):

    15:00

    Серия SDM-X: новые ЖК мониторы от Sony:

    14:48

    Фотомаски для STMicroelectronics будет делать DNP:

    14:43

    Все BIOS прошедшей недели (20.05.2002 - 26.05.2002):

    14:30

    Утилиты: CPUCooL v.7.1.1:

    13:27

    Утилиты: Virtual CD v.4.3:

    13:02

    Запись: Blindwrite Suite v.4.0.3:

    12:42

    Утилиты: HTML Link Validator v.3.31:

    12:23

    Мультимедиа: MusicMatch Jukebox v.7.11.1070:

    12:01

    Утилиты: PowerStrip v.3.16 Final / v.3.18 Beta Build 283:

    11:31

    Новые DDR400 модули от TwinMOS:

    11:24

    Apple: новые ПК на 1,5 ГГц G4 – в июле?:

    11:05

    Несколько новостей об обновлениях и продуктах Microsoft:

    10:57

    60 Гб на пластину: Samsung начала поставки винчестеров серии SpinPoint V60:

    10:47

    Microsoft: Plus! for Windows XP Service Pack 1:

    10:24

    Свежие мониторинги. Плюс новый, по материнским платам, и новая статья (Update):

    10:20

    Microsoft: Скоро начнется тестирование Windows XP SP1:

    09:51

    Microsof: Бета версии Internet Explorer 6.0 SP1 и DirectX 9.0:

    09:22

    EPoX 4BEAV: Pentium 4 плата с Bluetooth:

    08:41

    Приобретение Intel: новая оптическая технология от New Focus:

    08:40

    21,3-дюймовая UXGA модель монитора с режимом PIP от Samsung:

    08:36

    Снижение цен на процессоры от Intel:

    08:18

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