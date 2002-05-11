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    11 мая 2002

    Утилиты: Customizer XP v.1.8.2:

    16:29

    Мультимедиа: Zoom Player v.2.60 Beta 3:

    16:20

    Мышь для PDA от Targus:

    16:13

    Интернет: The Bat! v.1.60k Beta:

    16:10

    Утилиты: CDCheck v.3.0.0.30b Beta:

    15:59

    Текст и графика: RasterVect v.6.0:

    15:45

    Мультимедиа: MusicMatch Jukebox v.7.11.1057:

    15:30

    Новые драйверы для встроенного видео Intel 845G/GL от MSI:

    15:15

    Новая бета-версия 4in1 драйверов от VIA:

    14:58

    Новая версия ПО IntelliPoint для мышей от Microsoft (Updated):

    14:44

    Новые драйверы для встроенного видео Twister от S3:

    14:32

    Линейка плат GT2 от Shuttle:

    06:45

    iТоги апреля 2002: Мобильные технологии и связь:

    06:16

    API NetWorks: "Закрыто. Все ушли в AMD":

    06:05

    Fujitsu: плотность записи жестких дисков – до 300 Гбит/кв. дюйм:

    05:37

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