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    4 мая 2002

    Запись: CloneCD v.4.0.0.1:

    15:31

    Запись: Nero Burning Rom v.5.5.8.2:

    14:55

    Утилиты: XP-Antispy v.3.5:

    14:30

    Интернет: LimeWire v.2.4.1 Beta:

    14:01

    Утилиты: Ad-Aware Reference File v.006-02-05-2002 / RefUpdate v.2.0:

    13:38

    Новые драйверы Detonator v.29.20 для Windows 9x/ME и 2000/XP:

    13:20

    Новые драйверы для встроенного видео Twister от S3:

    13:05

    Архитектура Visual Processing от 3Dlabs:

    12:43

    Новые SiS IDE драйверы для материнских плат MSI:

    12:36

    Обновление драйверов интегрированного звука и BIOS для материнских плат AOpen:

    12:15

    Обновление BIOS для материнских плат Asus:

    12:00

    Обновление BIOS для материнских плат Intel:

    11:46

    Тайвань, TFT LCD: полная загрузка линий, рекордные показатели:

    11:18

    Hynix: жизнь после отмены сделки:

    10:39

    Новые винчестеры от Seagate:

    10:28

    Hewlett-Packard закончила слияние с Compaq:

    10:14

    Новый Dual Channel Ultra160 PCI SCSI RAID адаптер от LSI Logic:

    08:37

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