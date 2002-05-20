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    20 мая 2002

    i845E плата P4E от IWILL:

    22:46

    i845E плата P4B533 от ASUS:

    22:37

    i845G платы P4G и mP4G от IWILL. Плюс Serial ATA!:

    22:14

    Ноутбуки iBook с 700 МГц PowerPC G3 от Apple:

    21:33

    Новые Pentium 4 чипсеты i845E, i845G и i845GL от Intel, официально:

    21:23

    IBM создала углеродный транзистор:

    20:42

    Рынок оперативной памяти: анализ и прогнозы:

    19:05

    Samsung поставит по SoC в каждый цифровой телевизор:

    16:37

    Свежие мониторинги:

    15:10

    Computex 2002: ожидаются первые AMD Hammer платы от ASUS, MSI и Gigabyte:

    14:14

    UltraSparc ноутбуки от Naturetech: дополнительно:

    13:43

    Ноутбук Evo Notebook N115 на 1,2 ГГц Mobile Duron:

    12:53

    Спецификации Blu-ray Disc будут представлены в июне:

    12:12

    Модификации планшетов от Wacom:

    11:40

    Все драйверы прошедшей недели (13.05.2002 - 19.05.2002):

    11:15

    Все BIOS прошедшей недели (13.05.2002 - 19.05.2002):

    11:01

    Утилиты: WineX v.2.01:

    10:46

    Фабрика AMD Fab 25 приступила в к выпуску флэш-памяти:

    10:39

    Японские производители PDP наращивают объемы выпуска:

    10:31

    Обновление расписания онлайновых конференций MSDN:

    10:31

    Новые драйверы для видеоадаптеров Radeon от Gateway:

    10:14

    Мультимедиа: Winamp v.3.0 Build 473 Beta:

    10:00

    Утилиты: PowerStrip v.3.17 Build 282:

    09:47

    Утилиты: RadEdit v.1.1:

    09:30

    3Dlabs Wildcat 6110 в рознице:

    09:23

    Обновление утилит для видеокарт Asus:

    09:16

    Intel Chipset Software Installation Utility v.4.30.1002 Alpha:

    09:00

    Новые драйверы Omega/Plutonium для видеокарт ATi Radeon:

    08:30

    SEMI: микроэлектронная промышленность на пути к восстановлению:

    08:15

    VIA на Computex 2002:

    07:06

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