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    15 мая 2002

    1,7 ГГц Intel Pentium 4 Celeron, официально:

    21:03

    Leadtek A250LE GeForce4 Ti 4200 64MB – в нашей лаборатории:

    20:47

    Новые принтеры Canon серии PIXUS:

    19:50

    На Тайване произошло землетрясение, жертв и пострадавших нет, заводы работают без остановки:

    18:48

    Новая 5.1-канальная карта Gamesurround Muse 5.1 DVD от Hercules:

    18:46

    3D Prophet 7500 DDR 64MB от Hercules:

    18:17

    AMD: Appaloosa, Barton и другие серьезные изменения планов:

    17:39

    Новый лазерный принтер Minolta-QMS Page Pro 9100:

    13:42

    Dataquest: рынок DRAM в 2002 году ожидает подъем:

    13:37

    Новый цветной лазерный принтер MagiColor 3100 от Minolta-QMS в России:

    12:20

    Интернет: ProxyInspector for ISA Server v.2.0 Beta 1d:

    12:00

    Первые RAID карты с интерфейсом Serial ATA от 3ware:

    11:59

    Утилиты: LCD Color Corrector v.0.9.5:

    11:45

    Интернет: WinMX v.3.1:

    11:34

    Утилиты: CPUCooL v.7.1.0:

    11:17

    Утилиты: Reg Organizer v.1.35:

    11:01

    В Китае обнаружены DRAM-подделки под Hynix:

    10:46

    Архиваторы: WinRAR v.3.00:

    10:46

    Интернет: Windows Messenger / MSN Messenger v.4.6.0079:

    10:33

    1U серверы Xserve от Apple:

    10:24

    Текст и графика: NotePro v.2.0:

    10:20

    Утилиты: System Cleaner v.4.76 Build 70:

    10:00

    Утилиты: Asus PC Probe v.2.16.07:

    09:45

    Обновление BIOS для материнских плат ECS:

    09:31

    Обновление BIOS для видеокарт и материнских плат Abit:

    09:15

    Обновление BIOS для материнских плат Chaintech:

    09:00

    Обновление BIOS для материнских плат Gigabyte:

    08:44

    Обновление BIOS для материнских плат Asus:

    08:32

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