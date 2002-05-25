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    25 мая 2002

    Интернет: DHTML Menu Builder v.3.5.0 Final Beta (очередная):

    15:46

    Интернет: Mozilla v.1.0.0 RC3:

    15:30

    Мультимедиа: Media Jukebox v.8.0.280 RC:

    15:13

    Мультимедиа: Zoom Player v.2.60 RC2.1:

    15:01

    Hua Ching: перспективы дочерней компании ASUSTeK:

    14:45

    Обновление драйверов для контроллеров RealTek:

    14:27

    Утилиты: Powermax v.3.04:

    13:57

    Тайвань поддержал Китай в нежелании осуществлять лицензионные выплаты по DVD:

    13:42

    Новые жесткие диски от Seagate:

    13:24

    Новые официальные Reference драйверы для видеоадаптеров Radeon от ATi:

    13:23

    CD-RW привод CW078D от CyberDrive: 16х скорость записи:

    12:59

    Обновление BIOS для материнских плат Asus:

    12:46

    Обновление BIOS для материнских плат EPoX и Tyan:

    12:16

    Обновление BIOS для материнских плат VIA:

    11:51

    Производители системных плат выходят на рынок беспроводной связи:

    11:44

    Обновление BIOS для материнских плат FIC:

    11:25

    Новый логотип и имя Acer Laboratories:

    11:21

    Обновление BIOS для материнских плат MSI:

    11:06

    Кулер A1349 (GeForce 4): новинка от Thermaltake:

    10:44

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