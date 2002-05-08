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    8 мая 2002

    Olympus CAMEDIA C-720 Ultra Zoom: 3-мегапиксельная цифровая камера весом всего 340 г:

    19:46

    Первая 90-нм линия будет собрана в Японии уже в этом году:

    19:01

    ASML: через тернии к звездам:

    18:31

    Интернет в Европе: далеко позади телевидения:

    16:52

    Creative Jukebox 3 – в России:

    13:51

    Intel представила одночиповый 10 Гбит/с контроллер и Gigabit Ethernet адаптеры:

    12:47

    ARM и MIPS: быстрее, выше, сильнее…:

    12:43

    SiS645DX плата 645E Max2-LRU от MSI:

    12:22

    Фото дня: новый дизайн ASUS V8460 DeLuxe (GF4 Ti4600):

    11:59

    Бесшумный настольный ПК Mate от NEC на Crusoe TM5800:

    11:25

    MSI ждет 20% роста продаж своей продукции:

    11:21

    32-битные RDRAM PC800 модули от Elpida:

    10:58

    Бюджетная 3-мегапиксельная камера C-300 Zoom от Olympus:

    10:21

    Новые 512 Мб и 256 Мб модули PC800-40 RIMM от Kingston:

    09:55

    AMD Athlon XP: резкое снижение цен в конце мая?:

    01:30

    40х внешний CD-RW привод с интерфейсом USB 2.0 от Sanyo:

    01:12

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