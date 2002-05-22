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    22 мая 2002

    3Com: вместо кабелей - Bluetooth:

    21:16

    Музыка без кнопок: strap controller Alps:

    21:13

    PocketCosmo: PDA от Kyocera:

    17:43

    Фото дня: 845E Max2 от MSI. Та самая, с Bluetooth:

    16:52

    Платы серии NB76 на чипсете i845G от DFI:

    15:22

    Новая цифровая камера CX4230 от Kodak:

    14:17

    Утилиты: Intel Active Monitor v.1.17:

    14:00

    Утилиты: System Cleaner v.4.78 Build 74:

    13:30

    Интернет: NetCaptor v.7.0.1:

    13:00

    5.1-канальная карта SoundSystem DMX 6fire LT от TerraTec:

    12:58

    Утилиты: RAM Idle Professional v.2.0 RC1:

    12:40

    Новый 18,1-дюймовый ЖК дисплей от NEC Mitsubishi:

    12:29

    Microsoft: System Administration Scripting Guide:

    12:20

    Новые драйверы для встроенного видео Twister и ProSavage от S3:

    12:00

    Юбилейный 17-дюймовый ЖК дисплей PLACEO и другие новинки от EIZO Nanao:

    11:46

    Обновление BIOS для материнских плат FIC:

    11:40

    Обновление BIOS для материнских плат MSI:

    11:20

    PC800 и PC1066 модули RIMM от Transcend:

    11:09

    Обновление BIOS для материнских плат AOpen:

    11:00

    Intel: с производства снят 0,18 мкм mPGA 478 1,6 ГГц Pentium 4:

    10:42

    Обновление BIOS для материнских плат Tyan:

    10:40

    Micron: 256 Мбит чипы SDRAM с новой упаковкой WLCSP:

    10:34

    Обновление BIOS и утилит для материнских плат Asus:

    10:20

    Обновление BIOS для материнских плат Gigabyte:

    10:00

    Kingston начинает поставки модулей PC1066 RIMM:

    09:59

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