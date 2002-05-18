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    18 мая 2002

    Hynix нашла покупателя на 8-дюймовое оборудование:

    18:17

    i845B0 и 845D подешевеют на $5:

    18:00

    Albatron создает филиал в Германии:

    16:36

    Новый PDA на Xscale - Hitachi NPD-10JWL:

    15:57

    Фото дня: Dual Opteron:

    15:38

    HandGear: альтернатива мыши в 3D Studio:

    15:33

    Athlon XP Thoroughbred: дополнительная информация:

    15:06

    Утилиты: RAM Idle Professional v.2.0 Beta:

    13:00

    Обновление DivX до версии 5.02:

    12:31

    Утилиты: Ad-Aware Reference File v.016-16.05.2002:

    12:00

    Интернет: DHTML Menu Builder v.3.5.0 final beta:

    11:40

    Текст и графика: CompuPic Pro v.6.1 Build 1223:

    11:24

    Мультимедиа: DVD2SVCD v.1.0.9 Build 2:

    11:01

    Обновление BIOS для материнских плат ACorp:

    10:20

    Новые заявления Matrox и несколько фото Parhelia-512:

    10:09

    Новые драйверы USB 2.0 от Intel под Windows XP:

    10:00

    Двухпроцессорная Xeon плата PR-DLS на Grand Champion LE от ASUS:

    09:49

    Обновление драйверов USB 2.0 от VIA для Windows 98SE/ME/2000/XP:

    09:42

    Стала известна дата выпуска первых Athlon XP Thoroughbred для настольных ПК:

    09:38

    Карта Aeolus TI4200 AGP от AOpen:

    09:22

    Драйверы Detonator v.29.40 и v.29.41 для видеокарт Asus:

    09:20

    Nikon объявила сроки поставки и цену камеры D100:

    09:07

    Новые драйверы Detonator v.29.40 (Refresh Rate Fix Compatible):

    09:00

    Microsoft Xbox будет выпускаться в Китае:

    08:59

    Пополнение линейки цифровых камер CD Mavica от Sony с CD-R/RW:

    08:47

    Joytech на Taiwan Computex 2002:

    08:28

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