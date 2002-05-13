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    13 мая 2002

    Фото дня 2: первые снимки карты Matrox Parhelia-512:

    22:41

    Iplug-USB: периферия без дураков:

    21:39

    TFT панели с большой диагональю: статистика и немного аналитики:

    17:20

    Все драйверы прошедшей недели (06.05.2002 - 12.05.2002):

    16:19

    Все BIOS прошедшей недели (06.05.2002 - 12.05.2002):

    16:16

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.4.7.2:

    15:42

    Утилиты: X-Setup 6.2 Beta 2:

    15:27

    Утилиты: GeForce Tweak Utility v.3.2 Final:

    15:14

    Запись: Blindwrite Suite v.4.0.1:

    14:59

    17-дюймовый CRT монитор HM703U от Iiyama:

    14:21

    Новые Vaio Bio Note GR от Sony:

    14:21

    Фото дня: Itanium раз, Itanium два...:

    13:52

    Новая утилита для оверклокинга от Gigabyte:

    13:40

    Свежие мониторинги на Computorg@iXBT.com:

    12:54

    USB-SPDIF переходник Canopus:

    11:20

    Linux PDA G.MATE от YOPY - в продаже:

    11:11

    Мультимедиа: Winamp v.3.0 Build 472 Beta:

    10:41

    256 Мбит чипы Network-DRAM от Samsung:

    10:28

    Интернет: Offline Explorer Pro v.2.3.870 SR 1:

    10:19

    Интернет: Opera v.6.02 Beta Build 1101 (без Java):

    09:55

    Intel снизила цены на OEM-версии Celeron:

    09:46

    Утилиты: Startup Organizer v.1.5.82 SR2:

    09:38

    AMD представила флэш-память с архитектурой MirrorBit:

    09:27

    Мультимедиа: Audio CD Maker v.5.0.4:

    09:00

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