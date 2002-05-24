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    24 мая 2002

    Цифровая фотография, принтеры и картриджи: что день грядущий нам готовит:

    19:36

    Новый 40х20х48 привод CD-RW от Mitsumi:

    19:07

    Hynix Semiconductor подписала контракт с Cirrus Logic:

    18:39

    Прототип российскиго "Itanium Killer" - к концу года, или взгляд на E2K "оттуда":

    18:07

    Matsushita прогнозирует быстрый рост объема мирового рынка плазменных экранов:

    17:02

    Первые 1,40 ГГц Socket 370 Celeron:

    15:25

    Два новых внешних CDRW-привода от BenQ:

    14:56

    Firebird R7S: оригинальный "боковой" Socket 478 кулер от Canopus:

    14:50

    Запись: CloneCD v.4.0.1.3:

    14:00

    Matsushita уступила винчестерный бизнес Maxtor:

    13:42

    Утилиты: Tweak-XP v.1.32:

    13:42

    Интернет: ProxyInspector for ISA Server v.2.0 Beta 1f:

    13:21

    Новая линейка 32х скоростных CD-R дисков NEW MQ от Maxell:

    13:19

    Интернет: ProxyInspector for WinRoute v.2.3:

    13:00

    Утилиты: BootStar v.7.41:

    12:40

    Утилиты: NVIDIA BIOS Editor v.1.0 RC3 Build 230:

    12:21

    Как поживает Transmeta: интервью с представителем компании:

    12:16

    Утилиты: Ad-Aware Reference File v.017-21-05-2002:

    12:00

    Новая версия драйверов PostScript от Adobe Systems:

    11:40

    Официальные драйверы для видеоадаптеров на чипах от NVIDIAпод ОС Linux:

    11:20

    Обновление BIOS и драйверов для материнских плат Leadtek:

    11:00

    Новые CRT и LCD мониторы от ViewSonic:

    10:56

    Обновление BIOS и драйверов для контроллеров Promise:

    10:41

    Gigabyte на Taiwan Computex 2002: карты на ATi Radeon 8500 XT, чипсет KT400:

    10:35

    Выносной модуль Media XP от ABIT:

    10:20

    Обновление BIOS для материнских плат EPoX:

    10:20

    Обновление BIOS для материнских плат Asus:

    10:00

    Будущее - за ноутбуками без аккумуляторов?:

    09:45

    SUMA Platinum на GeForce4 Ti4200 в России (Update):

    09:10

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