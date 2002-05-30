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    30 мая 2002

    С PDA в сеть по Ethernet? Легко, говорят в Rabbit:

    19:25

    Samsung объявила 90-нм SoC:

    19:06

    TI представила голосовой кодек для услуг широкополосной связи:

    18:38

    На европейском рынке появятся файл-серверы Iomega NAS:

    16:13

    Nikon Coolpix 5700: вроде фотоаппарат, но почти как видеокамера:

    14:33

    Утилиты: Ad-Aware v.5.82:

    14:31

    Утилиты: NVIDIA BIOS Editor v.1.0 RC3 Build 245:

    14:00

    Экономичные процессоры Intel будут разрабатываться в Испании. Дополнение:

    13:39

    Утилиты: PECompact v.1.84:

    13:30

    Цены на CD-R диски: аналитики предсказывают рост:

    13:17

    Интернет: ProxyInspector for ISA Server v.2.0 Beta 1g:

    13:00

    FinePix F401 Zoom от Fujifilm:

    12:35

    Мультимедиа: Zoom Player v.2.60 Final:

    12:30

    Microsoft Security Bulletin MS02-025: Malformed Mail Attribute can Cause Exchange 2000 to Exhaust CPU Resources:

    12:01

    Обновление BIOS и звуковых драйверов для материнских плат Gigabyte:

    11:20

    Обновление BIOS для видеокарт SUMA:

    11:03

    Обновление BIOS для видеокарт и материнских плат Abit:

    10:41

    Обновление BIOS для материнских плат VIA:

    10:20

    Обновление BIOS для материнских плат AOpen:

    10:00

    25х карты CompactFlash от Transcend:

    09:41

    Хост-контроллер Fire IIM 1394 от VIA:

    09:28

    Новый Socket 423 -> Socket 478 адаптер от PowerLeap:

    08:42

    Маркировка процессоров Intel Pentium 4 будет изменена:

    08:38

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