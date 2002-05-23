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    23 мая 2002

    Verto GeForce4 Ti 4200 от PNY Technologies:

    19:40

    E3 Expo 2002: линейка акустики для ПК от Altec Lansing. Наконец-то, 5.1:

    19:37

    Карта GeForce Ti 4200 от VisionTek:

    19:35

    E3 Expo 2002: новая бюджетная акустика XA Video Game от Altec Lansing:

    19:10

    Synergy Research Group: темпы роста рынка WLAN для СМБ превысили темпы роста корпоративного рынка:

    17:45

    Новый слайд-сканер PowerLook 180 от UMAX:

    17:37

    Бинокль BinoShot со встроенной цифровой камерой от Meade Instruments:

    15:52

    ServerWorks переводит сервера начального уровня на Pentium 4:

    15:30

    20- и 18-дюймовые ЖК мониторы от BenQ:

    15:16

    21-дюймовый монитор за $500:

    14:49

    Новые 147-Гб жесткие диски Fujitsu:

    14:34

    О продвижении стандарта DDP от NVIDIA:

    14:15

    Microsoft Security Bulletin MS02-024: Authentication Flaw in Windows Debugger can Lead to Elevated Privileges:

    14:11

    Интернет: Netscape v.7.0 PR1:

    13:30

    Интернет: ReGet Deluxe v.3.0 Build 121:

    13:03

    128 Мб карты серии 3D Prophet 8500 от Hercules:

    12:53

    Утилиты: AOpen Hardware Monitor Utilities:

    12:41

    Цены на LCD: прогнозы аналитиков на конец года:

    12:25

    Утилиты: Asus PC Probe v.2.16.08:

    12:21

    Новый Pentium 4 чипсет VIA Apollo P4X266E с поддержкой 533 МГц FSB:

    12:18

    Новые драйверы звука для материнских плат Asus на чипсетах nForce:

    12:02

    Victorinox: не только швейцарские ножи...:

    11:52

    Обновление BIOS для материнских плат Intel:

    11:41

    Matrox, SIS, ATI и 3Dlabs поддержали платформу AMD Opteron:

    11:36

    Обновление BIOS для материнских плат Soyo и Supermicro:

    11:22

    Обновление BIOS для материнских плат ECS:

    11:02

    Обновление BIOS для материнских плат Gigabyte:

    10:43

    Обновление BIOS для материнских плат ASUS:

    10:22

    Обновление BIOS для материнских плат MSI:

    10:04

    Фото дня: RADEON 8500 64MB и RADEON 7500 64MB от Jetway:

    02:12

    Samsung и Hynix: контрактные цены на DRAM ушли ниже $4:

    02:08

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