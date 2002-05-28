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    28 мая 2002

    SanDisk анонсировала Secure Digital флэш-память:

    19:31

    Локальные сети… по SONET?:

    17:21

    РМС-643: двухканальный оптоволоконный адаптер, обеспечивающий 400 Мб/с:

    17:00

    Treo 270: наконец-то в продаже:

    15:54

    Мюнхен, Intel Developer Forum: впечатления очевидца:

    15:36

    Интернет: Opera for Windows v.6.03 Final / Opera for Linux v.6.01 (v.6.02 PR):

    15:15

    Интернет: FlashGet v.1.3 Final:

    14:01

    Активно-матричная технология AMOLED от UDC и Samsung SDI:

    13:41

    Интернет: Outpost Firewall Pro v.1.0.1617:

    13:30

    Интернет: Tiny Personal Firewall v.3.0:

    13:07

    Новый A4 струйный принтер от Epson с поддержкой Exif Print/PIM II:

    13:00

    Интернет-планшетка FLORA-ie 55mi от Hitachi:

    12:55

    Мультимедиа: DVD Decrypter v.3.1.0.0:

    12:31

    Samsung: первые чипы стандарта DDR-II SDRAM:

    12:17

    Новые бета драйверы для видеоадаптеров 3dfx:

    12:01

    Новые драйверы для встроенного видео Twister от S3:

    11:40

    ARM, Synopsys и TSMC ускоряют процесс интеграции SoC:

    11:39

    Новые драйверы Omega для видеокарт на чипах NVIDIA:

    11:23

    Новые драйверы для видеоадаптеров NVIDIA от Dell:

    11:03

    LG.Philips: начато производство LCD на первой в мире фабрике 5 поколения:

    10:55

    Новые WDM драйверы для видеокарт SUMA Platinum:

    10:40

    Обновление BIOS для материнских плат ECS и Soltek:

    10:21

    Обновление BIOS для материнских плат Chaintech и Tyan:

    10:01

    Vocera Communications предлагает альтернативу сотовой связи:

    09:52

    FIC на Computex 2002:

    01:09

    Полная линейка графических карт от Albatron:

    00:49

    DFI на Computex 2002:

    00:32

    VINIX: новый тайваньский производитель графических карт:

    00:12

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