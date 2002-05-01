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    1 мая 2002

    Мультимедиа: BSPlayer v.0.85.484:

    15:33

    Утилиты: CDR Info v.1.15 и PX Info v.1.15:

    14:39

    Утилиты: PlexTools v.1.13a:

    14:17

    Мультимедиа: Winamp v.2.80a:

    13:55

    Интернет: ProxyInspector for WinRoute v.2.2a:

    13:22

    Интернет: ProxyInspector for ISA Server v.2.0 Beta 1b:

    13:12

    Утилиты: Reg Organizer v.1.35 Beta 2:

    12:51

    Запись: Nero InCD v.3.28.0 Update:

    12:24

    iPodDock для Apple iPod:

    11:07

    Официальные WHQL драйверы для nForce под ОС Windows:

    10:49

    Новый 40х внешний CD-RW привод с интерфейсом FireWire от Iomega:

    10:47

    IEEE802.11b точка доступа WL-2000A от Toplink:

    10:37

    Обновление BIOS для материнских плат FIC и Soyo:

    10:31

    Цены на DRAM: ниже $3, но к концу мая возможен рост:

    10:25

    Обновление BIOS для материнских плат Asus:

    10:07

    Конференция Merrill Lynch: уточнение планов AMD:

    10:01

    Lambda Physik получила заказ на свои литографические F2 лазеры:

    08:58

    GeForce4 Ti-4200 карты от Gainward:

    08:33

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