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    2 мая 2002

    Несколько обновлений ПО от Microsoft:

    16:25

    Microsoft: SQL Server 2000 Driver for JDBC:

    16:01

    Интернет: Advanced Administrative Tools v.5.11:

    15:43

    Мультимедиа: Audio CD Maker v.5.0.3:

    14:53

    Мультимедиа: Audiotools v.4.00 Final:

    14:23

    NVIDIA на конференции Merrill Lynch:

    14:01

    Текст и графика: HyperSnap-DX v.4.50.01:

    13:56

    Утилиты: Asus PC Probe v.2.16.04:

    13:45

    Новые драйверы для видеоадаптеров nVidia от Dell:

    13:23

    Новые драйверы Detonator v.29.11 для Windows 2000/XP:

    12:55

    Football Titans: Gigabyte и чемпионат мира по футболу:

    12:26

    Новые драйверы и ПО для SoundBlaster Live! и Audigy от Compaq (Updated):

    12:25

    Планы VIA VSPD по выпуску материнских плат:

    12:00

    Обновление BIOS для материнских плат Asus и Tyan:

    11:54

    DivX Video теперь поддерживается DSP чипом от Texas Instruments:

    11:22

    GeForce4 MX460 карта GLADIAC 517 VIVO от ELSA:

    00:35

    Новые широкоформатные семицветные фотопринтеры от Epson:

    00:08

    Новые mid-range принт-системы от IBM:

    00:07

    Prodikeys: музыкально-компьютерная клавиатура от Creative:

    00:06

    Canaan Project: мультимедийное подразделение VIA Optical Solution:

    00:03

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