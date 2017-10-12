Видеоускоритель Inno3D GeForce GT 1030 (2 ГБ)

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Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Inno3D GeForce GT 1030 2 ГБ 64-битной GDDR5

Сведения о производителе: Компания InnoVision Multimedia Limited, торговая марка Inno3D, основана в 1998 году в Гонконге. Штаб-квартира — в Гонконге. Производство — в Китае. Компания всегда выпускала видеоускорители только на GPU Nvidia. Продукция поставлялась на российский рынок как noname примерно до 2002 года. Общая численность персонала — примерно 100 человек.

Устройство(а)

Inno3D GeForce GT 1030 2 ГБ 64-битной GDDR5 (N1030-1SDV-E5BL, P/N 32-513-170701821) Параметр Значение Номинальное значение (референс) GPU GeForce GT 1030 (GP108) Интерфейс PCI Express x16 Частота работы GPU (ROPs), МГц 1227—1430 1227—1430 Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц 1500 (6000) 1500 (6000) Ширина шины обмена с памятью, бит 64 Число вычислительных блоков в GPU 3 Число операций (ALU) в блоке 128 Суммарное количество блоков ALU 384 Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS) 20 Число блоков растеризации (ROP) 16 Размеры, мм 170×70×35 170×100×35 Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой 2 2 Цвет текстолита черный черный Энергопотребление Пиковое в 3D, Вт 40 38 В режиме 2D, Вт 15 15 В режиме «сна», Вт 5 5 Уровень шума В режиме 2D, дБА 18,0 18,0 В режиме 2D (просмотр видео), дБА 18,0 18,0 В режиме максимального 3D, дБА 18,0 18,0 Выходные гнезда 1×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×HDMI 2.0b 1×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×HDMI 2.0b, 1×DisplayPort 1.2/1.3/1.4 Поддержка многопроцессорной работы Нет Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения 2 3 Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов Нет Нет Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов Нет Нет Максимальное разрешение 2D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 Dual-Link DVI 2560×1600 Single-Link DVI 1920×1200 Максимальное разрешение 3D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 Dual-Link DVI 2560×1600 Single-Link DVI 1920×1200

Комплектация локальной памятью



Микросхемы памяти Карта имеет 2 ГБ памяти GDDR5 SDRAM, размещенной в 2 микросхемах по 8 Гбит на лицевой стороне PCB.Микросхемы памяти Samsung (GDDR5) рассчитаны на номинальную частоту работы в 1500 (6000) МГц.

Сравнение с эталонным дизайном (reference) Вид спереди Inno3D GeForce GT 1030 2 ГБ 64-битной GDDR5 Nvidia GeForce GT 740 Вид сзади Inno3D GeForce GT 1030 2 ГБ 64-битной GDDR5 Nvidia GeForce GT 740

Компания Inno3D традиционно использует для своих продуктов референс-карты Nvidia, и этот раз не стал исключением.

Собственно, дизайн элементарный, так как столь малобюджетная карта имеет всего лишь 64-битную шину обмена с памятью, разводка очень простая.

Схема питания имеет 1 фазу (то есть минимум), всего 2 микросхемы памяти. Дизайн низкопрофильный, чтобы карта могла уместиться и в компактные ПК. Из-за радиатора системы охлаждения толщина карты составляет стандартные 2 слота, так что можно было бы установить 3-4 видеовыхода, но инженеры компании решили, что для подобной бюджетной карты хватит и двух (нам это решение кажется странным).

Система охлаждения Главной и единственной частью кулера является пластинчатый радиатор, охлаждающий только ядро. Микросхемы памяти и силовые транзисторы остаются без охлаждения.



Вентилятора нет, СО полностью пассивная.



После 6-часового прогона под нагрузкой максимальная температура ядра не превысила 83 градусов, что является нормальным результатом для видеокарты такого уровня с пассивным кулером.

Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)

Методика измерения шума

Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.

Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.

Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.

Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.

Режимы измерения: Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов. Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров. Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.

Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь. 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный. от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий. от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний. 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.



В режиме простоя в 2D температура составляла 35 °C, при просмотре фильма с аппаратным декодированием поднималась до 40 °C, а в режиме максимальной нагрузки в 3D достигала 83 °C. Как можно догадаться, во всех случаях шум был равен фоновому — 18,0 дБА.

Термоснимок



Максимальный нагрев 85 °С — на печатной плате в районе GPU. Максимальный нагрев 85 °С — на печатной плате в районе GPU.

Комплектация Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим упрощенный комплект: просто сама карта.

Упаковка

Установка и драйверы

Конфигурация тестового стенда Компьютер на базе процессора AMD Ryzen 7 1800X (Socket AM4): процессор AMD Ryzen 7 1800X (o/c 4 ГГц); СО Antec KUHLER H2O 920; системная плата Asus ROG CROSSHAIR VI HERO на чипсете AMD X370; оперативная память 16 ГБ DDR4 2 x AMD Radeon R9 8GB UDIMM 3200 МГц (16-18-18-39); жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2; блок питания Seasonic PRIME 1000 W Titanium (1000 Вт);

операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;

монитор Samsung U28D590D (28″);

драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.8.2;

драйверы Nvidia версии 385.28;

VSync отключен.

Список инструментов тестирования Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь. Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)





(Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11) Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)





(Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12) Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)





(CD Projekt RED, DirectX 11) BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)





(EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12) Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11) Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)





(Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12) Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)





(IO Interactive/Square Enix, DirectX 12) Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)





Выводы

Рейтинг iXBT.com Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 740 (то есть сочетание скорости и функций GT 740 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят GT 1030 и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа. начало октября 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена 24 RX 550 4 ГБ, 1183/1183/7000 370 552 6700 25 GTX 750 Ti 2 ГБ, 1020—1149/5400 320 427 7500 26 Inno3D GeForce GT 1030 (2 ГБ), 1227—1430/6000 260 531 4900 27 R7 250X 1 ГБ, 1000/1000/4500 250 481 5200 28 GTX 750 1 ГБ, 1058/1058/5000 200 294 6800 30 GT 740 1 ГБ, 993/993/5000 100 208 4800

Комментарий к Рейтингам iXBT.com

Уровень GT 1030 оказался между GTX 750 Ti и GTX 750, при этом RX 550 значительно быстрее их всех (правда, он и дороже), а вот старенький R7 250X карте Inno3D проиграл.

Рейтинг полезности Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей начало октября 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена 07 RX 550 4 ГБ, 1183/1183/7000 552 370 6700 11 Inno3D GeForce GT 1030 (2 ГБ), 1227—1430/6000 531 260 4900 17 R7 250X 1 ГБ, 1000/1000/4500 481 250 5200 25 GTX 750 Ti 2 ГБ, 1020—1149/5400 427 320 7500 28 GTX 750 1 ГБ, 1058/1058/5000 294 200 6800 30 GT 740 1 ГБ, 993/993/5000 208 100 4800

Комментарий к Рейтингам полезности

Несмотря на более высокую стоимость, Radeon RX 550 держит лидерство в этой группе по соотношению цены и возможностей, однако GT 1030 лишь минимально отстает от него, опередив остальных соперников.

Следует отметить, что в рамках вышеприведенного исследования мы изучали показатели GT 1030 при максимальном качестве графики в играх. Понятно, что подобные бюджетные продукты не могут в таких условиях продемонстрировать приемлемый уровень играбельности даже в разрешении 1680×1050: лишь в одной игре мы наблюдали 33 FPS (да и это несерьезно). Но в марте 2017 года мы проводили специальное исследование бюджетных видеокарт, где изучали их работу на средних и минимальных настройках качества графики. Прогнав тесты на GT 1030 при тех же настройках, мы получили следующие выводы по популярному разрешению Full HD:

1920×1080, низкие настройки — GT 1030 демонстрирует хороший уровень (от 44 до 60 FPS) в большинстве игр

1920×1080, средние настройки — GT 1030 демонстрирует приемлемый уровень (от 30 до 45 FPS) примерно в половине игр

Таким образом, GeForce GT 1030 вполне имеет смысл покупать для использования в 3D-играх на низких настройках качества в разрешениях вплоть до 1920×1080. Средние настройки графики подойдут лишь для разрешений 1680×1050 и ниже (и то не всегда). Игры с максимальными настройками графики этот ускоритель «не потянет» ни в каком серьезном разрешении.

Что касается конкретно Inno3D GeForce GT 1030 (2 ГБ), то она представляет собой референсную карту GT 1030, поэтому для нее справедливо все, что написано про сам ускоритель. В то же время, здесь используется бесшумная СО без вентилятора, так что у карты имеется однозначное позиционирование. Правда, нагрев ускорителя под нагрузкой достаточно велик, поэтому желательно все-таки организовать в корпусе активное охлаждение.





Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на цены ниже, они постоянно меняются!).



В номинации «Оригинальный дизайн» (за октябрь 2017 года)



награду получила карта: Inno3D GeForce GT 1030 2 ГБ 64-битной GDDR5





Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице: Рассматриваемые карты Конкуренты GT 1030 2 ГБ — 4900 (на 08.09.17) GT 730 1 ГБ DDR3 — 3200 (на 03.08.17) GT 1030 2 ГБ — 4900 (на 08.09.17) RX 550 2 ГБ — 6000 (на 08.09.17) GT 1030 2 ГБ — 4900 (на 08.09.17) R7 250X 1 ГБ — 5200 (на 08.09.17) GT 1030 2 ГБ — 4900 (на 08.09.17) GT 740 1 ГБ GDDR5 — 4800 (на 08.09.17) Inno3D GeForce GT 1030 (2 ГБ) — T-1725027858 GT 1030 2 ГБ — 4900 (на 08.09.17)

Inno3D Russia

за предоставленную на тестирование видеокарту

Благодарим компаниюза предоставленную на тестирование видеокарту