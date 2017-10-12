Видеоускоритель Inno3D GeForce GT 1030 (2 ГБ)
Содержание
- Особенности устройств(а)
- Конфигурация тестового стенда, список инструментов тестирования
- Результаты тестов
- Выводы
Справочные материалы
Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Inno3D GeForce GT 1030 2 ГБ 64-битной GDDR5
Сведения о производителе: Компания InnoVision Multimedia Limited, торговая марка Inno3D, основана в 1998 году в Гонконге. Штаб-квартира — в Гонконге. Производство — в Китае. Компания всегда выпускала видеоускорители только на GPU Nvidia. Продукция поставлялась на российский рынок как noname примерно до 2002 года. Общая численность персонала — примерно 100 человек.
Устройство(а)
|Inno3D GeForce GT 1030 2 ГБ 64-битной GDDR5 (N1030-1SDV-E5BL, P/N 32-513-170701821)
|Параметр
|Значение
|Номинальное значение (референс)
|GPU
|GeForce GT 1030 (GP108)
|Интерфейс
|PCI Express x16
|Частота работы GPU (ROPs), МГц
|1227—1430
|1227—1430
|Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц
|1500 (6000)
|1500 (6000)
|Ширина шины обмена с памятью, бит
|64
|Число вычислительных блоков в GPU
|3
|Число операций (ALU) в блоке
|128
|Суммарное количество блоков ALU
|384
|Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS)
|20
|Число блоков растеризации (ROP)
|16
|Размеры, мм
|170×70×35
|170×100×35
|Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой
|2
|2
|Цвет текстолита
|черный
|черный
|Энергопотребление
|Пиковое в 3D, Вт
|40
|38
|В режиме 2D, Вт
|15
|15
|В режиме «сна», Вт
|5
|5
|Уровень шума
|В режиме 2D, дБА
|18,0
|18,0
|В режиме 2D (просмотр видео), дБА
|18,0
|18,0
|В режиме максимального 3D, дБА
|18,0
|18,0
|Выходные гнезда
|1×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×HDMI 2.0b
|1×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×HDMI 2.0b, 1×DisplayPort 1.2/1.3/1.4
|Поддержка многопроцессорной работы
|Нет
|Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения
|2
|3
|Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов
|Нет
|Нет
|Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов
|Нет
|Нет
|Максимальное разрешение 2D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|Dual-Link DVI
|2560×1600
|Single-Link DVI
|1920×1200
|Максимальное разрешение 3D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|Dual-Link DVI
|2560×1600
|Single-Link DVI
|1920×1200
|Комплектация локальной памятью
|
Карта имеет 2 ГБ памяти GDDR5 SDRAM, размещенной в 2 микросхемах по 8 Гбит на лицевой стороне PCB.
Микросхемы памяти Samsung (GDDR5) рассчитаны на номинальную частоту работы в 1500 (6000) МГц.
|Сравнение с эталонным дизайном (reference)
|Вид спереди
|Inno3D GeForce GT 1030 2 ГБ 64-битной GDDR5
|Nvidia GeForce GT 740
|Вид сзади
|Inno3D GeForce GT 1030 2 ГБ 64-битной GDDR5
|Nvidia GeForce GT 740
Компания Inno3D традиционно использует для своих продуктов референс-карты Nvidia, и этот раз не стал исключением.
Собственно, дизайн элементарный, так как столь малобюджетная карта имеет всего лишь 64-битную шину обмена с памятью, разводка очень простая.
Схема питания имеет 1 фазу (то есть минимум), всего 2 микросхемы памяти. Дизайн низкопрофильный, чтобы карта могла уместиться и в компактные ПК. Из-за радиатора системы охлаждения толщина карты составляет стандартные 2 слота, так что можно было бы установить 3-4 видеовыхода, но инженеры компании решили, что для подобной бюджетной карты хватит и двух (нам это решение кажется странным).
|Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)
Методика измерения шума
- Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.
- Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.
- Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.
- Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.
- Режимы измерения:
- Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов.
- Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров.
- Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.
- Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь.
- 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный.
- от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий.
- от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний.
- 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.
В режиме простоя в 2D температура составляла 35 °C, при просмотре фильма с аппаратным декодированием поднималась до 40 °C, а в режиме максимальной нагрузки в 3D достигала 83 °C. Как можно догадаться, во всех случаях шум был равен фоновому — 18,0 дБА.
Термоснимок
Максимальный нагрев 85 °С — на печатной плате в районе GPU.
|Комплектация
|
Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим упрощенный комплект: просто сама карта.
|Упаковка
Установка и драйверы
Конфигурация тестового стенда
- Компьютер на базе процессора AMD Ryzen 7 1800X (Socket AM4):
- процессор AMD Ryzen 7 1800X (o/c 4 ГГц);
- СО Antec KUHLER H2O 920;
- системная плата Asus ROG CROSSHAIR VI HERO на чипсете AMD X370;
- оперативная память 16 ГБ DDR4 2 x AMD Radeon R9 8GB UDIMM 3200 МГц (16-18-18-39);
- жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2;
- блок питания Seasonic PRIME 1000 W Titanium (1000 Вт);
- операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;
- монитор Samsung U28D590D (28″);
- драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.8.2;
- драйверы Nvidia версии 385.28;
- VSync отключен.
Список инструментов тестирования
Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь.
- Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)
- Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)
- BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)
- Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)
- Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)
- Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)
- Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)
Результаты тестов: сравнение производительности
- Fallout 4
- Все разрешения на одной странице
- Rise Of The Tomb Raider
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
- Все разрешения на одной странице
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Все разрешения на одной странице
- BattleField 1
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s The Division
- Все разрешения на одной странице
- Deus Ex: Mankind Divided
- Все разрешения на одной странице
- Far Cry Primal
- Все разрешения на одной странице
- Hitman (2016)
- Все разрешения на одной странице
- Ashes Of The Singularity
- Все разрешения на одной странице
Выводы
|Рейтинг iXBT.com
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 740 (то есть сочетание скорости и функций GT 740 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят GT 1030 и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа.
|начало октября 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг iXBT.com
|Рейтинг полез.
|Цена
|24
|RX 550 4 ГБ, 1183/1183/7000
|370
|552
|6700
|25
|GTX 750 Ti 2 ГБ, 1020—1149/5400
|320
|427
|7500
|26
|Inno3D GeForce GT 1030 (2 ГБ), 1227—1430/6000
|260
|531
|4900
|27
|R7 250X 1 ГБ, 1000/1000/4500
|250
|481
|5200
|28
|GTX 750 1 ГБ, 1058/1058/5000
|200
|294
|6800
|30
|GT 740 1 ГБ, 993/993/5000
|100
|208
|4800
Комментарий к Рейтингам iXBT.com
Уровень GT 1030 оказался между GTX 750 Ti и GTX 750, при этом RX 550 значительно быстрее их всех (правда, он и дороже), а вот старенький R7 250X карте Inno3D проиграл.
|Рейтинг полезности
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей
|начало октября 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг полез.
|Рейтинг iXBT.com
|Цена
|07
|RX 550 4 ГБ, 1183/1183/7000
|552
|370
|6700
|11
|Inno3D GeForce GT 1030 (2 ГБ), 1227—1430/6000
|531
|260
|4900
|17
|R7 250X 1 ГБ, 1000/1000/4500
|481
|250
|5200
|25
|GTX 750 Ti 2 ГБ, 1020—1149/5400
|427
|320
|7500
|28
|GTX 750 1 ГБ, 1058/1058/5000
|294
|200
|6800
|30
|GT 740 1 ГБ, 993/993/5000
|208
|100
|4800
Комментарий к Рейтингам полезности
Несмотря на более высокую стоимость, Radeon RX 550 держит лидерство в этой группе по соотношению цены и возможностей, однако GT 1030 лишь минимально отстает от него, опередив остальных соперников.
Следует отметить, что в рамках вышеприведенного исследования мы изучали показатели GT 1030 при максимальном качестве графики в играх. Понятно, что подобные бюджетные продукты не могут в таких условиях продемонстрировать приемлемый уровень играбельности даже в разрешении 1680×1050: лишь в одной игре мы наблюдали 33 FPS (да и это несерьезно). Но в марте 2017 года мы проводили специальное исследование бюджетных видеокарт, где изучали их работу на средних и минимальных настройках качества графики. Прогнав тесты на GT 1030 при тех же настройках, мы получили следующие выводы по популярному разрешению Full HD:
- 1920×1080, низкие настройки — GT 1030 демонстрирует хороший уровень (от 44 до 60 FPS) в большинстве игр
- 1920×1080, средние настройки — GT 1030 демонстрирует приемлемый уровень (от 30 до 45 FPS) примерно в половине игр
Таким образом, GeForce GT 1030 вполне имеет смысл покупать для использования в 3D-играх на низких настройках качества в разрешениях вплоть до 1920×1080. Средние настройки графики подойдут лишь для разрешений 1680×1050 и ниже (и то не всегда). Игры с максимальными настройками графики этот ускоритель «не потянет» ни в каком серьезном разрешении.
Что касается конкретно Inno3D GeForce GT 1030 (2 ГБ), то она представляет собой референсную карту GT 1030, поэтому для нее справедливо все, что написано про сам ускоритель.
В то же время, здесь используется бесшумная СО без вентилятора, так что у карты имеется однозначное позиционирование. Правда, нагрев ускорителя под нагрузкой достаточно велик, поэтому
желательно все-таки организовать в корпусе активное охлаждение.
Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на цены ниже, они постоянно меняются!).
награду получила карта:
- Inno3D GeForce GT 1030 2 ГБ 64-битной GDDR5
|Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице:
|Рассматриваемые карты
|Конкуренты
|GT 1030 2 ГБ — 4900 (на 08.09.17)
|GT 730 1 ГБ DDR3 — 3200 (на 03.08.17)
|GT 1030 2 ГБ — 4900 (на 08.09.17)
|RX 550 2 ГБ — 6000 (на 08.09.17)
|GT 1030 2 ГБ — 4900 (на 08.09.17)
|R7 250X 1 ГБ — 5200 (на 08.09.17)
|GT 1030 2 ГБ — 4900 (на 08.09.17)
|GT 740 1 ГБ GDDR5 — 4800 (на 08.09.17)
|Inno3D GeForce GT 1030 (2 ГБ) — T-1725027858
|GT 1030 2 ГБ — 4900 (на 08.09.17)
за предоставленную на тестирование видеокарту
|
Блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium для
тестового стенда предоставлен
компанией Seasonic
|
Модули памяти AMD Radeon R9 8 ГБ UDIMM 3200 МГц для
тестового стенда предоставлены
компанией AMD
|
Системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero для
тестового стенда предоставлена
компанией AMD
|
CPU Cooler Antec Kuhler H2O 920 для
тестового стенда предоставлен
компанией AMD
|
Монитор Dell UltraSharp U3011 для
тестовых стендов предоставлен
компанией Юлмарт
|
Корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower для
тестового стенда предоставлен
компанией Corsair
|
Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ для
тестового стенда предоставлен
компанией Seagate
|Дополнительно
|