Каждый третий проданный ПК должен быть от Lenovo. Компания намерена захватить 30% мирового рынка ПК

Председатель совета директоров и генеральный директор Lenovo Ян Юаньцин заявил, что компания продолжает двигаться к стратегической цели — занять 30% мирового рынка персональных компьютеров.

При этом отрасль сталкивается с дефицитом ключевых комплектующих и повышением стоимости готовой техники. По прогнозу руководителя Lenovo, в ближайшее время мировые поставки ПК могут временно сократиться, что создаст дополнительные сложности для производителей.

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Однако Lenovo рассчитывает сохранить финансовые показатели за счет изменения структуры продаж. Все большую долю в ассортименте занимают высокопроизводительные компьютеры с функциями искусственного интеллекта, средняя стоимость которых выше, чем у традиционных моделей. Благодаря увеличению выручки с каждого проданного устройства компания рассчитывает компенсировать возможное снижение объемов поставок и поддержать общий доход бизнеса.

Согласно данным IDC, в третьем квартале 2026 года Lenovo поставила на мировой рынок 14,9 млн компьютеров, заняв 23,8% глобального рынка. До заявленной цели в 30% остается 6,2 процентного пункта. Ее достижение означало бы, что каждый третий проданный в мире ПК будет принадлежать к ассортименту Lenovo. При этом компания намерена укреплять позиции как в корпоративном сегменте, так и среди обычных потребителей.