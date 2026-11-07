Так выглядит десятка самых популярных игр поколения PlayStation 5. Аналитики Alinea Analytics поделились списком

Аналитик Alinea Analytics опубликовал диаграмму, которая показывает самые продаваемые игры текущего поколения PlayStation в денежном выражении.

Как можно видеть, лидером является God of War: Ragnarok, которая принесла Sony 1,4 млрд долларов, и с небольшим отрывом за ней следует Marvel's Spider-Man 2 с 1,3 млрд долларов.

Далее нос к носу идут Gran Turismo 7 и Helldivers 2, а также в первую десятку вошли Horizon Forbidden West, Ghost of Yotei, The Last of Us Part 1, Ratchet and Clank: Rift Apart, Stellar Blade и Astro Bot.

Также из диаграммы видно, что почти во всех случаях, кроме Helldivers 2, львиная доля выручки пришлась непосредственно на продажи на консолях. Это при том, что большинство игр от внутренних студий в этом рейтинге в итоге выходили на ПК. Напомним, Sony вернулась к эксклюзивности, и теперь свои собственные игры выпускать на ПК не собирается.

Всего эта десятка игр принесла Sony 6,5 млрд долларов, из которых 84,7% пришлось на PlayStation, 14,1% принёс Steam и ещё 1,2% досталось от Xbox благодаря Helldivers 2.