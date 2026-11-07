Замена DDR5-5600 на LPDDR5X-8000 привела к почти 20-процентному росту производительности iGPU Radeon 890M

Не секрет, что скорость оперативной памяти весьма важна для iGPU, и свежие тесты Radeon 890M с DDR5-8000 в очередной раз отлично это подтверждают.

Свежий мини-ПК Acemagic F5A оснащён процессором Ryzen AI 9 HX 470 и 32 ГБ LPDDR5X-8000. Зачастую такие процессоры оснащаются заметно более медленной DDR5-5600.

Тест 3DMark Time Spy показал прирост производительности iGPU Radeon 890M почти на 19%, что весьма существенно. При этом количество баллов у CPU выросло всего на 1,3%, то есть разницы почти не было.

Тесты в играх автор канала ETA Prime тоже проводил, но не дал прямого сравнения, отметив лишь, что прирост есть, но не такой большой, как в 3DMark. Обогнать Arc B390 лучшее в классе интегрированное графическое ядро AMD не может даже с более быстрой памятью, но лишними даже 10% прироста точно не будут.