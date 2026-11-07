OpenAI привлекла $11 миллиардов при оценке в 1,25 триллиона

Компания рассчитывает увеличить объём раунда до $20 млрд, хотя первоначально планировала получить более $30 млрд при оценке в $1,4 трлн

OpenAI завершила первый транш нового раунда финансирования, получив от инвесторов $11 млрд при оценке компании в $1,25 трлн. В ближайшие недели объём привлечённых средств может увеличиться до $20 млрд. По данным Bloomberg, сделка закрепила за разработчиком ChatGPT оценку, заметно превышающую мартовские $852 млрд.

Первоначально OpenAI рассчитывала привлечь более $30 млрд при оценке в $1,4 трлн. Однако компания пересмотрела планы после переноса сроков выхода на биржу (IPO) и общего спада на технологическом рынке.

OpenAI привлекла $11 миллиардов при оценке в 1,25 триллиона
Источник изображения: сгенерировано Muse

Инвесторы стали осторожнее относиться к вложениям в ИИ-компании на фоне растущих расходов на вычислительную инфраструктуру. Дополнительную неопределённость создают возможные политические ограничения на строительство дата-центров в США. Их появление связывают с результатами промежуточных выборов в стране.

Несмотря на сокращение первоначальных планов по привлечению средств, оценка OpenAI продолжила расти: за 8 месяцев она увеличилась с $852 млрд до $1,25 трлн. Новый раунд финансирования должен обеспечить компании дополнительные средства для развития, однако его окончательный объём пока не определён.

Искусственный интеллектOpenAIChatGPTинвестицииIPOИИ инфраструктураИсточники:Bloomberg

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