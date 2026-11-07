В космосе напечатают опоры для солнечных батарей мощностью 5 кВт

Orbital Matter и EnduroSat проведут совместную миссию в 2028 году. Вместо сложных складных конструкций компании планируют изготовить несущие элементы солнечной батареи прямо на орбите

Компании Orbital Matter и EnduroSat проведут в 2028 году совместную миссию по созданию солнечной батареи мощностью 5 кВт с помощью 3D-печати непосредственно на орбите. Технология позволит изготавливать несущие элементы конструкции в космосе, вместо того чтобы складывать крупные панели и опоры для размещения внутри ракеты-носителя.

Новая миссия продолжит испытания технологии Orbital Matter. В июле компания запустила аппарат Replicator 2 на ракете Falcon 9 в рамках совместной миссии SpaceX Transporter-17. На борту находились 4 принтера, использовавшие жидкий материал, который наносился на вращающийся цилиндр и затвердевал под воздействием ультрафиолетового света. По мере печати формировалась жёсткая балка, способная удерживать гибкую кремниевую солнечную панель.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Первая попытка печати в августе оказалась неудачной: между слоями материала образовались промежутки, из-за которых конструкция не получилась достаточно прочной. После этого Orbital Matter в течение 2 месяцев проводила испытания на Земле и обновила программное обеспечение принтеров. В результате удалось изготовить цельную конструкцию длиной 32,5 см. Replicator 2 также частично развернул солнечную батарею с помощью напечатанной опоры.

Источник изображения: Orbital Matter

В миссии 2028 года компании планируют увеличить масштаб эксперимента. Принтеры Orbital Matter должны изготовить жёсткие опоры для солнечной батареи длиной около 5 м и мощностью 5 кВт. По словам технического директора Orbital Matter Роберта Ихнатисина, именно такую конструкцию планируется испытать на орбите.

Одно из основных направлений применения технологии — орбитальные дата-центры. Для работы вычислительного оборудования, в том числе систем искусственного интеллекта, потребуются значительные мощности электропитания. Технический директор EnduroSat Виктор Данчев заявил, что таким центрам могут понадобиться солнечные батареи мощностью в сотни киловатт на один спутник. В дальнейшем компании рассчитывают перейти к конструкциям мощностью более 100 кВт.

В перспективе Orbital Matter намерена использовать свою технологию для печати других крупных сооружений непосредственно в космосе, включая элементы инфраструктуры на Луне и Марсе. Сейчас компания также привлекает финансирование для расширения команды, в которой пока работают всего 7 человек, и строительства нового производственного предприятия для выпуска дополнительных принтеров.