«Он не уходит в отпуск, не ходит в туалет, не обедает». Маск считает, что гуманоидный робот в пять раз эффективнее человека ⁠ 1

Основатель SpaceX Илон Маск считает, что в будущем роботы-гуманоиды смогут быть примерно в пять раз продуктивнее людей. Такое преимущество, по его мнению, обеспечит возможность работать круглосуточно семь дней в неделю без отпусков и перерывов на отдых. Об этом предприниматель рассказал в интервью американскому инвестору Рону Бэрону.

«Если у вас есть робот-гуманоид, который невероятно эффективен и может работать 7 дней в неделю 24 часа в сутки, это означает, что он работает 168 часов в неделю. Он не уходит в отпуск, не ходит в туалет, не обедает <…>. Можно ожидать, что продуктивность [робота] в неделю будет в среднем в пять раз выше, чем у человека», — сказал Маск.

Глава Tesla — производителя роботов Optimus — также оценил, сколько роботов потребуется, чтобы сравняться по общему объёму производства товаров и оказания услуг с экономикой США. По его расчётам, для этого будет достаточно 20–30 млн машин. Маск объяснил такую оценку тем, что значительная часть населения учится или находится на пенсии.